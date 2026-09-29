Revelan el detalle que falta para que Tini llegue a un acuerdo con su padre: "No se cierra porque..."

Tini Stoessel sigue en el centro de la escena por el conflicto que mantiene con su padre desde hace meses. En las últimas horas, trascendió en LAM (América TV) un dato que podría explicar por qué la cantante y Alejandro Stoessel todavía no lograron ponerle punto final a la disputa, pese a que las negociaciones parecían encaminadas.

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Un acuerdo que parecía encaminado

Según contó Ángel de Brito en su programa, el empresario habría dado el visto bueno a las condiciones planteadas por el equipo legal de su hija. "Dicen que Alejandro Stoessel habría aceptado hace un mes las condiciones de los abogados de su hija", señaló el conductor. De confirmarse esa versión, el principal escollo de la negociación ya estaría superado. Sin embargo, el entendimiento sigue sin concretarse.

Tini estaría cerca de llegar a un acuerdo con su padre.

El detalle que frena todo

La razón, siempre de acuerdo con lo que trascendió en el ciclo, no estaría del lado del padre. "Pero los abogados de su hija no contestan", reveló De Brito y fue más preciso: "O sea que el acuerdo no se cierra porque todavía no dijeron 'bueno, sí, ok'". El periodista también deslizó una hipótesis sobre el momento en que se conoció la información. "Creo que coincide si no me equivoco con cuando se hizo público, muchos decían es una forma de apurar las cosas", analizó.

En paralelo, el conflicto sumó un nuevo frente mediático, Rodrigo Lussich reaccionó con dureza luego de que se conociera que su nombre figura, junto al de Marina Calabró y otros colegas, en la lista de periodistas a los que Alejandro Stoessel demandaría por calumnias e injurias.

A través de su cuenta de X, el conductor uruguayo apuntó directamente contra el empresario: "Pero qué caradura esta sanguijuela". Luego, hizo referencia a la pelea familiar: "Tu hija te acusa de haberle afanado y vos querés ganar un par de civiles para que te indemnicen los canales en un juicio que podrías ganar en 5 o 10 años… ¿Nunca se te ocurre hacer plata con algún talento propio?".

"No me pienso presentar"

Lejos de moderar el tono, Lussich anticipó que no piensa participar de la instancia previa al juicio. "Evitame la mediación porque no me pienso presentar", disparó, y deslizó además acusaciones sobre el manejo de las empresas del padre de la cantante.

Para cerrar, el periodista lanzó una última frase cargada de ironía: "Detesto a la gente como vos, aunque ya no seas Alejandro Stoessel y te hayas transformado en mi tía Norma y estés a dos canas de ponerte a hacer tazas en un taller de cerámica".