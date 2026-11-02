El periodista ultra oficialista Luis Majul analizó los giros discursivos y "el cambio de estilo" del presidente Javier Milei ante situaciones de adversidad política. Según uno de los periodistas que más defiende al modelo libertario, el mandatario demuestra pragmatismo para retroceder o buscar acuerdos cuando el escenario lo exige, y repasó una serie de episodios donde el jefe de Estado modificó drásticamente su postura inicial.

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Majul recordó en primer lugar el vínculo del mandatario con la máxima autoridad de la Iglesia católica. En ese sentido, hizo memoria sobre el pedido de disculpas dirigido al Papa Jorge Bergoglio tras haberlo definido públicamente tiempo atrás como el representante del maligno en la Tierra, marcando un claro contraste con la reconciliación posterior.

Asimismo, el conductor subrayó el acuerdo político que se gestó tras las elecciones generales para sellar la victoria en el balotaje presidencial. Señaló la decisión de sumar a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien durante la campaña previa el propio Milei había acusado con dureza, calificándola de montonera y señalando que había puesto bombas en jardines de infantes. Sobre este giro, Majul remarcó que el mandatario aplicó la idea de hacer tabula rasa para consolidar su armado.

Del rechazo comercial al acercamiento con China

En el plano de las relaciones exteriores, Majul expuso el viraje ideológico del mandatario respecto a la política comercial. El periodista contrastó la promesa de campaña donde Milei aseguraba que no mantendría ningún tipo de negocio con China ni con naciones comunistas, frente a sus declaraciones posteriores en las que pasó a definir a la potencia oriental como un socio comercial interesante.

En esa misma línea de argumentación, el conductor mencionó los cambios implementados durante las campañas electorales legislativas tras resultados adversos en la provincia de Buenos Aires. Según detalló, en aquellas instancias se observó una disminución abrupta de las descalificaciones e insultos personales en el discurso público, volviéndolos prácticamente imperceptibles para moderar la llegada a los votantes.

Negociaciones legislativas y búsqueda de acuerdos

Como parte de las concesiones y flexibilizaciones recientes del oficialismo, Majul hizo foco en la dinámica parlamentaria y en la actividad de la mesa política de La Libertad Avanza. Específicamente, mencionó las negociaciones entabladas para alcanzar consensos que permitieron la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de la nueva ley de discapacidad.

Para concluir su editorial, Majul se dirigió de forma directa a quienes sostienen que el oficialismo rechaza el diálogo y la negociación política. El periodista afirmó de manera contundente que el espacio gubernamental no se niega a los consensos, sino que recurre a ellos de forma estratégica cuando las circunstancias de gestión lo vuelven indispensable y viable para sus objetivos.