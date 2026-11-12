Luis Majul apuntó contra el discurso del papa León XIV en la Universidad Católica Argentina luego de la salida del Sumo Pontífice del país.

El papa León XIV se fue de la Argentina el 11 de noviembre tras finalizar su visita apostólica y partir desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en Ezeiza con destino a seguir sus actividades en Perú. Tras este hecho, el periodista y empresario, Luis Majul habló, sobre el discurso del Sumo Pontífice en la Universidad Católica Argentina y fue contundente.

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Durante su viaje apostólico, el papa León XIV reivindicó la consigna de las 3 T, "tierra, techo y trabajo", como puntos fundamentales de la justicia social. El pontífice pronunció este mensaje el 9 de noviembre en la Universidad Católica Argentina (UCA) frente a casi mil representantes, entre ellos, figuras de sindicatos, cámaras empresariales, funcionarios del gobierno y movimientos sociales.

En ese marco, el periodista, durante una transmisión en vivo de El Observador, señaló: “Yo soy enemigo de las consignas, en términos generales, aunque lo diga este papa que está dejando una resonancia y un ambiente moral muy interesante. Pero consignas dice cualquiera, ¿me entendes? Es gratis, nadie pone nada en riesgo por decir ‘Tierra, Techo y Trabajo’, nadie pone nada en riesgo”.

El papa León XIV ya llegó a Perú en el marco de su gira apostólica

El papa León XIV llegó a Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026, en el marco de una gira apostólica por Sudamérica. El pontífice llegó a la Base Aeronaval del Callao, en las afueras de Lima, donde fue recibido por autoridades peruanas, entre ellas la presidenta Keiko Fujimori.

El recibimiento estuvo acompañado por una importante movilización de fieles que se acercaron a las calles para saludarlo durante su recorrido por la capital peruana. Miles de personas participaron de la bienvenida y expresaron su afecto hacia el pontífice, a quien consideran una figura cercana por los años que compartió con las comunidades locales.