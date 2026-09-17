Una figura de El Trece reveló una cruda experiencia que sufrió durante sus primeros paso en el mundo artístico y reflexionó sobre el hecho.

Durante una transmisión en vivo de Bondi Live, la bailarina y artista argentina que se hizo conocida por su participación en programas de televisión y obras de teatro, Melody Luz, recordó un episodio traumático que vivió durante su carrera como artista profesional. Asimismo, se animó a contar un crudo relato sobre una situación de abuso de poder que, según relató, atravesó en uno de sus primeros trabajos.

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Melody Luz pasó por Bondi Live y reveló una dura experiencia que sufrió durante sus primeros años de carrera.

En ese sentido, la artista explicó que muchas veces quienes atraviesan situaciones incómodas en el ámbito laboral optan por guardar silencio por temor a las consecuencias profesionales: “Lamentablemente te tenes que guardar un montón de cosas que te pasan en los laburos porque después hablan mal de vos cuando solo querías laburar. A mí me pasó, en mi primer laburo con un famoso, que no quiero nombrar porque después se me vienen todos en contra y es una lucha que no quiero dar”.

Luego, Melody contó el episodio que habría ocurrido durante un ensayo y aseguró que, después de rechazar una actitud que consideró inapropiada, recibió una amenaza relacionada con lo laboral: “Me dio un beso que no iba en un ensayo y cuando le dije que no me dijo que me quedaba afuera del laburo. También fui maltratada por su mánager. Tuve que callarme la boca porque él es reconocido y hay gente que no separa el arte del artista”.

La dura reflexión de Melody Luz sobre el acoso

Finalmente, la artista reflexionó sobre el hecho y describió las consecuencias emocionales que le dejó aquella experiencia. Asimismo, explicó que todavía le resulta difícil enfrentarse a cosas específicas que le recuerdan a esa persona: “Me sentí sucia, humillada y usada. Al final el trabajo lo hice pero después terminé mal con la mánager. No me lo volví a cruzar pero cuando lo nombran o escucho su música no puedo”.