Dos platos fuertes en Estados Alterados y una trunca función en la Competencia Argentina

(Por Agustín Argento, enviado especial).- El inoxidable Raúl Perrone, con su "PR1NC3S4"; y el siempre interesante rumano Radu Jude, con "Sexo desafortunado o porno loco"; pusieron presión en la sección Estados Alterados, en la tercera jornada del Festival Internacional de Mar del Plata.

Mientras, el documental-ensayo "Estrella Roja", de Sofía Bordenave, no pudo terminar su función por problemas técnicos, dejando a parte de la sala en reclamo de una reprogramación de este filme de la Competencia Argentina, en una día de un sol que raja la tierra y de playas colmadas en medio del fin de semana largo.

"PR1NC3S4" puede ser tomado como un homenaje a Akira Kurosawa con ese inicio tan fiel a "Rashomon", con un samurai corriendo debajo de la lluvia a refugiarse en un edificio en ruinas. Pero el propio Perrone en una entrevista con Télam echó por tierra esta teoría: "No es un homenaje para nada. A mí lo japonés me gusta mucho y me gusta ir cambiando, pero siendo el mismo. Me gusta mucho alternar lo real con estas cosas que hago y vuelo un poco más para seguir investigando el cine".

Con el debut del director y periodista Paulo Pécora en el rol protagónico de un samurai, el director de "Ragazzi" narra la historia de una joven que le arranca los cabellos a los muertos y los colecciona para hacer pelucas. El padre de esta mujer es un ex maestro samurai lisiado y sentenciado a muerte por el señor feudal.

Esta sentencia enfrenta a los discípulos del sentenciado no sólo entre ellos mismos, sino también al victimario con su propia ética y el sentimiento que no sólo lo une a su maestro, sino también al amor creciente para con su hija, quien, en un sueño, fue nominada a convertirse en princesa tras la caída del noble.

"Siempre trato crear otros mundos sin salir de Ituzaingó", comentó Perrone, quien tiene un visión particular del público y de la critica: "La gente necesita saber de qué se trata y a mi me importa cada vez menos. No hago ni sinopsis ni trailers. Es algo que me propuse porque distrae de la película".

"PR1NC3S4" puede verse mañana a las 10.30 en el Paseo Aldrey y hasta el martes de manera gratuita y online.

Cuando se anunció la programación de festival, uno de los nombres más esperados era el de Jude. Dueño de una visión muy propia no sólo del cine, sino también de la historia y la forma de contarla, en su nueva cinta aborda la hipocresía, la vida privada, la sobrexposición de internet y cuán nimia es la moralina colectiva ante las consecuencias de la política.

Aunque de manera innecesaria, la película empieza con un video pornográfico. Luego, uno se enterara que este video íntimo de una profesora de secundario fue subido a internet y que su trabajo peligra por ello. Dividida en tres partes, la primera muestra la desesperación de la docente por hacer desaparecer la producción; la tercera un ridículo juicio contra la profesora por parte de los padres; y la segunda, que las une, se trata de un decálogo de violaciones a los derechos humanos e históricas injusticias que, pese a ser infinitamente más graves que le filtración del video, no son cuestionadas por la sociedad.

Jude consigue, así, una cinta que cuestiona la coyuntura con hechos históricos y, además, se mete de lleno en el auge de las nuevas derechas e izquierdas reaccionarias que emergen en Europa. "Nosotros vivimos el comunismo, no podemos decir que esto es una dictadura", dice uno de los personajes señalándose el barbijo.

"Sexo desafortunado o porno loco" se puede ver, gratis, online hasta el martes.

La Competencia Argentina, en tanto, tuvo una jornada accidentada con la suspensión de la cinta "Estrella Roja" cuando faltaban 20 minutos por un problema en el proyecto para su final, tras lo cual parte del público y la directora, presente en la sala, instaron a la producción a un reprogramación.

Ensayo sobre la pensadores y poetas de la ex Unión Soviética, con un tono experimental, los cortes del proyector hasta llegaron a hacer juego con la estética del filme... hasta que la película se cortó.

Primer trabajo en solitario de Bordenave, la película aborda la extinción de la humanidad, la desaparición del futuro, a través de la novela "Estrella Roja" de Aleksandr Bogdánov, su círculo de amistades y el relato de jóvenes a los que el pasado de su propio paíse se les escapa tanto como los años venideros.

La cinta se puede ver mañana a las 16.30 en el Paseo Aldrey y gratis, online, hasta el martes.

Con información de Télam