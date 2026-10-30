En Radio Rivadavia contaron cómo le están soltando la mano a Milei a un año de las Elecciones: "Si no sigue, me tengo que salvar yo"

En Radio Rivadavia, Jonatan Viale y Lucas Morando dieron una noticia que complica al presidente Javier Milei y que se vincula con el calendario electoral. Desde su programa, plantearon que dentro del círculo de poder habría quienes ya están pensando en un escenario distinto al de su continuidad. La charla dejó definiciones que no pasaron desapercibidas.

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Desde el gobierno ven mal a Milei

Morando fue el primero en tirar la información. “Pueden pensar que Milei no pueda reelegir”, arrancó, y explicó cómo se estarían moviendo algunos sectores. Según su relato, el análisis que hacen es doble y tiene que ver con la mirada de cara a la elección.

Viale le dio malas noticias a Milei.

Un plan A y algo más

“Están pensando el plan A que Milei sea presidente, pero también para salvarse ellos”, sostuvo el columnista. Con esa frase dio a entender que, además de apoyar al Presidente, habría quienes se están preparando por si las cosas no salen como se espera. Se trata de su lectura y no de una confirmación oficial.

Quiénes son, según Viale

Frente a la duda sobre de quiénes hablaban, Viale aclaró un punto para evitar malentendidos. “No estoy hablando de Bullrich, estoy hablando de gente que me desconcierta”, comentó. Y sumó una descripción de esos movimientos: “Juega acá y después allá”. El conductor agregó otra frase que quedó picando. “Después el mejor medio es C5N”, dijo, sin dar más precisiones. El comentario quedó abierto a distintas interpretaciones.

La conversación se dio a un año de las elecciones, un momento en el que suelen empezar los movimientos de cara al calendario. Las encuestas negativas para el gobierno estarían provocando que haya funcionarios o legisladores de La Libertad Avanza que analicen otras opciones.