Quiénes son los periodistas argentinos que viajan con el papa León XIV por la gira en Argentina y el resto de Latinoamérica

Quiénes son los enviados, cuál es su trayectoria y qué actividades tendrá el primer viaje papal a la Argentina en casi cuatro décadas.

La próxima gira del Papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú tendrá una cobertura especial de los medios argentinos. Tres periodistas formarán parte de la comitiva que acompañará al Sumo Pontífice a bordo del avión papal, con la posibilidad de seguir de cerca cada actividad del recorrido por Sudamérica.

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Qué periodistas argentinos viajarán con el Papa León XIV

Los periodistas argentinos que integrarán la comitiva de prensa durante el recorrido del Papa León XIV son Nelson Castro, Mercedes Ninci y Sergio Rubín. Los tres fueron seleccionados para representar a medios nacionales en una cobertura que abarcará las distintas etapas del viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.

Mercedes Ninci es una de las figuras que se destaca dentro de la delegación argentina. La periodista de Radio Mitre, reconocida por sus coberturas en exteriores y sus intervenciones desde distintos puntos de la actualidad nacional, sumará esta experiencia a su trayectoria profesional. Su trabajo incluirá el seguimiento de las actividades del Pontífice y la cobertura de los acontecimientos desde cada ciudad que visite.

La periodista realizará una cobertura especial desde los distintos destinos, con especial atención a las actividades previstas en territorio argentino.

Nelson Castro, por su parte, es uno de los periodistas argentinos que tendrá acceso directo a los traslados del Santo Padre. Su participación fue confirmada públicamente a través de un video difundido por las cuentas de Telenoche y TN. Además de su labor como conductor y periodista, Castro cuenta con experiencia en coberturas internacionales y en temas vinculados con el Vaticano.

El tercer integrante es Sergio Rubín, periodista especializado en información religiosa y referente del periodismo argentino dedicado a la actualidad de la Iglesia católica. Su conocimiento sobre la institución y la actividad de los distintos pontífices será parte de la cobertura durante el recorrido sudamericano.

El tercer representante argentino será Sergio Rubín, periodista especializado en información religiosa y seguimiento de la actividad de la Iglesia católica.

La presencia de los tres profesionales permitirá que distintos medios argentinos sigan de cerca una agenda que tendrá repercusiones tanto religiosas como institucionales y sociales.

Nelson Castro también se encontró con el papa Francisco.

Cuándo llega el Papa León XIV a la Argentina y qué ciudades visitará

La visita del Papa León XIV a la Argentina se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. Será el primer viaje de un Sumo Pontífice al país en 39 años, desde la visita de Juan Pablo II en 1987.

El itinerario comenzará en Buenos Aires, donde el domingo 8 el Papa llegará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30. Entre las primeras actividades figuran un homenaje al general José de San Martín, la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con el presidente Javier Milei. También está previsto un acto en el Palacio Libertad.

El lunes 9 tendrá una agenda pastoral que incluye una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles y encuentros en la Universidad Católica Argentina y la Catedral Metropolitana.

La visita del Papa León XIV a Córdoba y el cierre de la gira argentina

Uno de los momentos más esperados del recorrido será el martes 10 de noviembre, cuando el Papa León XIV viaje a Córdoba. La agenda contempla una misa en el predio de la Escuela de Aviación Militar y un encuentro con representantes del clero en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

Ese mismo día regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. La última jornada en el país será el miércoles 11, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto y una misa multitudinaria en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida tendrá lugar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde el Pontífice partirá rumbo a Perú para continuar con su gira latinoamericana.

La cobertura de Mercedes Ninci, Nelson Castro y Sergio Rubín permitirá seguir cada instancia de un acontecimiento histórico para la Argentina y para la región.