Quiénes son los parientes famosos del Papa León XIV que aparecen en su árbol genealógico

El árbol genealógico del papa León XIV reveló conexiones familiares con reconocidas figuras del espectáculo, la política y la historia.

Una investigación sobre los orígenes familiares del papa León XIV reveló conexiones genealógicas con reconocidas figuras del espectáculo, la política y la historia internacional. El árbol familiar del pontífice incluye apellidos vinculados con Canadá, Estados Unidos y América Latina, aunque la mayoría de los parentescos corresponden a ramas familiares muy lejanas.

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Qué famosos son parientes del papa León XIV

La reconstrucción genealógica relaciona al actual líder de la Iglesia católica con personalidades de distintos ámbitos y generaciones. Entre los nombres más conocidos que aparecen en su árbol familiar se encuentran:

Madonna , cantante estadounidense.

Justin Bieber , artista canadiense.

Angelina Jolie , actriz de Hollywood.

Hillary Clinton , ex primera dama y excandidata presidencial de Estados Unidos.

Justin Trudeau , ex primer ministro de Canadá.

Pierre Trudeau , quien también ocupó el cargo de primer ministro canadiense.

Jack Kerouac , escritor estadounidense y referente de la generación beat.

Antonio José de Sucre, militar venezolano y protagonista de la independencia sudamericana.

Las coincidencias surgen de antepasados compartidos que vivieron varias generaciones atrás. Por lo tanto, no representan relaciones familiares cercanas ni implican que el pontífice mantenga contacto personal con las celebridades mencionadas.

Madonna, Justin Bieber y Angelina Jolie: los vínculos con el Papa

Entre las conexiones más llamativas del árbol genealógico del papa León XIV aparecen tres figuras internacionales del entretenimiento: Madonna, Justin Bieber y Angelina Jolie.

Según la investigación, los vínculos con los dos primeros se remontan a la ascendencia paterna del pontífice, relacionada con la región francocanadiense de Quebec. Allí aparece Louis Boucher de Grandpré, identificado como un antepasado común que habría vivido aproximadamente seis generaciones atrás.

Esta rama familiar permite explicar las coincidencias genealógicas con personalidades que, a primera vista, parecen no tener ningún vínculo entre sí.

Angelina Jolie también figura entre las primas lejanas del Papa. La actriz estadounidense, reconocida por su trayectoria en Hollywood y su trabajo humanitario, forma parte de las conexiones familiares identificadas en el relevamiento.

En todos estos casos, se trata de parentescos históricos reconstruidos a partir de antepasados compartidos, no de familiares directos.

Angelina Jolie y Hillary Clinton también figuran entre las personalidades vinculadas genealógicamente con el papa León XIV.

Hillary Clinton y Justin Trudeau también aparecen en su árbol familiar

La política internacional también tiene representantes dentro de la genealogía pontificia. Una de las conexiones señaladas corresponde a Hillary Clinton, cuya relación familiar con León XIV se ubicaría en la rama materna.

De acuerdo con la reconstrucción, la ex primera dama estadounidense sería prima novena del pontífice. Se trata de un parentesco distante que se extiende a través de numerosas generaciones.

En Canadá, el árbol familiar también establece conexiones con Justin Trudeau y su padre, Pierre Trudeau. Ambos políticos compartirían raíces francocanadienses con el Papa, una procedencia que aparece como uno de los principales puntos de conexión de su ascendencia paterna.

La presencia de estos apellidos suma otra particularidad a una genealogía que reúne figuras de diferentes países y trayectorias.

Jack Kerouac y Antonio José de Sucre, entre sus antepasados famosos

La lista de personalidades vinculadas con el papa León XIV no se limita al espectáculo y la política. También incluye nombres destacados de la literatura y la historia latinoamericana.

Uno de ellos es Jack Kerouac, escritor estadounidense y una de las figuras fundamentales de la generación beat, movimiento literario y cultural que tuvo gran influencia durante el siglo XX.

Otro nombre histórico es Antonio José de Sucre, militar venezolano que tuvo un papel fundamental en las guerras de independencia sudamericanas. Fue protagonista de la batalla de Ayacucho y se convirtió en el primer presidente de Bolivia.

La investigación también menciona a Charles Louis Boucher de Grandpré, señalado como tatarabuelo materno del pontífice. Este antepasado tuvo participación militar y comandó milicias en 1777.

Charles Louis Boucher de Grandpré fue uno de los antepasados del papa León XIV.

Qué se sabe sobre los orígenes familiares del papa León XIV

Los datos genealógicos permiten reconstruir una historia familiar que atraviesa distintos territorios y períodos históricos. La ascendencia francocanadiense aparece como una de las principales claves para comprender varias de las conexiones identificadas.

Sin embargo, es importante distinguir entre parentescos directos y coincidencias genealógicas lejanas. Los vínculos atribuidos a Madonna, Justin Bieber, Angelina Jolie y las demás personalidades corresponden a antepasados compartidos, por lo que no implican una relación familiar cercana con el papa León XIV.

De esta manera, el árbol genealógico del pontífice suma una curiosidad histórica: sus raíces familiares lo conectan, a través de varias generaciones, con figuras reconocidas de la cultura, la política y la historia mundial.