PH: Podemos Hablar regresa este sábado 28 de noviembre a Telefe con una nueva ronda de invitados y entrevistas.

PH: Podemos Hablar prepara una nueva emisión para este sábado 28 de noviembre por la pantalla de Telefe. El ciclo conducido por Andy Kusnetzoff volverá a reunir a figuras de distintos ámbitos para compartir experiencias personales, anécdotas y conversaciones sobre sus trayectorias profesionales.

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Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar del sábado 28 de noviembre

La nueva edición del programa contará con cinco invitados que llegarán al punto de encuentro para protagonizar una noche de entrevistas y confesiones. La lista de figuras confirmadas está integrada por:

Daniel Roggiano.

Luciana Geuna.

Daniel Aráoz.

Silvina Escudero.

Claudia Albertario.

Como es habitual en el formato, las personalidades convocadas pertenecen a diferentes ámbitos del espectáculo, el periodismo y la cultura. La diversidad de sus recorridos permitirá abordar distintas experiencias de vida y conocer aspectos menos habituales de sus carreras.

La propuesta de PH: Podemos Hablar se caracteriza por generar conversaciones en un clima distendido, en el que los invitados pueden compartir recuerdos, reflexiones y situaciones que marcaron sus historias personales.

Daniel Roggiano y Luciana Geuna estarán en PH: Podemos Hablar

Entre los invitados de esta semana se encuentra Daniel Roggiano, quien formará parte de la mesa de conversaciones del ciclo. Su participación se sumará a una emisión que reunirá perfiles diferentes y buscará generar intercambios sobre experiencias y actualidad.

También estará Luciana Geuna, periodista reconocida por su trayectoria en los medios de comunicación. A lo largo de su carrera, desarrolló distintos trabajos vinculados con la actualidad, las entrevistas y el análisis periodístico.

Su presencia aportará una mirada relacionada con el mundo de las noticias y el ejercicio de la profesión, en una noche que combinará testimonios de figuras provenientes de distintos espacios.

Daniel Aráoz y Silvina Escudero: los artistas invitados de Telefe

El actor Daniel Aráoz será otra de las figuras que participarán de PH: Podemos Hablar. Con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, construyó una carrera reconocida dentro del espectáculo argentino.

Su paso por el programa abrirá la posibilidad de compartir anécdotas de su recorrido artístico y experiencias vinculadas con los diferentes proyectos en los que participó.

Por su parte, Silvina Escudero también estará presente en el estudio de Telefe. La bailarina y figura televisiva cuenta con una extensa experiencia en el mundo del entretenimiento, donde participó en distintos programas y propuestas artísticas.

Su participación permitirá conocer nuevas facetas de su vida personal y profesional, además de compartir recuerdos de su paso por la televisión y los escenarios.

Daniel Roggiano, Luciana Geuna, Daniel Aráoz, Silvina Escudero y Claudia Albertario serán los cinco invitados de la nueva emisión de PH: Podemos Hablar en Telefe.

Claudia Albertario completa la lista de invitados de PH: Podemos Hablar

La quinta invitada de la noche será Claudia Albertario, actriz y modelo que desarrolló buena parte de su carrera en televisión y otros espacios del espectáculo.

A lo largo de los años, participó en diferentes producciones y proyectos artísticos, y construyó una trayectoria que la convirtió en una figura conocida del medio. Su presencia completará una mesa con representantes de distintas generaciones y disciplinas.

Con Daniel Roggiano, Luciana Geuna, Daniel Aráoz, Silvina Escudero y Claudia Albertario, PH: Podemos Hablar tendrá una nueva edición con historias personales, experiencias profesionales y conversaciones que buscarán sorprender a la audiencia.

A qué hora está PH: Podemos Hablar en Telefe

El programa conducido por Andy Kusnetzoff se emitirá este sábado 28 de noviembre por Telefe. Como en cada entrega, el ciclo apostará por los testimonios de sus invitados y por las conversaciones que surgen a partir de las consignas propuestas durante la noche.

La combinación de periodistas, actores y figuras del espectáculo será el eje de una nueva emisión del formato, que busca conocer el lado más personal de sus protagonistas.