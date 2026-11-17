Mario Pergolini recibirá a cinco figuras del espectáculo, la música, el streaming y la gastronomía en una nueva semana de Otro Día Perdido.

Mario Pergolini tiene preparada una nueva semana de entrevistas en Otro Día Perdido, el programa que conduce por la pantalla de El Trece. La agenda reúne a figuras destacadas de la música, la actuación, la gastronomía y el streaming, con propuestas que combinan actualidad, entretenimiento y charlas sobre sus trayectorias profesionales.

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Quiénes son los invitados de Otro Día Perdido esta semana

El ciclo de Mario Pergolini contará con cinco invitados de distintos ámbitos del espectáculo y la cultura. La programación se extenderá del lunes 16 al viernes 20 de noviembre, con personalidades reconocidas tanto en Argentina como en el exterior.

La lista de figuras que pasarán por el estudio de El Trece incluye:

Lunes 16 de noviembre: Nico Occhiato. El conductor y creador de Luzu TV participó de una entrevista centrada en el crecimiento del streaming, los nuevos formatos de comunicación y los cambios en el consumo de contenidos.

Martes 17 de noviembre: Rodrigo de la Serna. El actor argentino, con una extensa trayectoria en producciones nacionales e internacionales, será parte de una conversación sobre su carrera y sus proyectos.

Miércoles 18 de noviembre: Luis Fonsi. El cantante puertorriqueño, reconocido mundialmente por canciones como Despacito, llegará al programa para compartir experiencias de su recorrido artístico y su trayectoria musical.

Jueves 19 de noviembre: Francis Mallmann. El prestigioso chef argentino estará en el estudio para hablar sobre gastronomía, su particular estilo culinario y el camino profesional que lo llevó a convertirse en una figura reconocida internacionalmente.

Viernes 20 de noviembre: Nicki Nicole. La cantante rosarina, una de las principales referentes de la música urbana argentina, será la encargada de cerrar la semana con una entrevista sobre su carrera y su presente artístico.

La variedad de invitados propone un recorrido por diferentes universos, desde las nuevas formas de comunicación digital hasta la música internacional, el cine y la gastronomía.

Cómo le va en el rating a Otro Día Perdido por El Trece

Otro Día Perdido atraviesa un período favorable en materia de audiencia y busca consolidar su lugar dentro de la programación nocturna de El Trece.

De acuerdo con los datos publicados por Diario Crónica, una de las emisiones recientes, que tuvo como invitada a Marilina Bertoldi, alcanzó un promedio de 5,6 puntos de rating. Ese resultado posicionó al ciclo como lo más visto de la señal durante esa jornada.

El desempeño del programa también se apoya en una propuesta que combina entrevistas con actualidad, humor, tecnología y música. La presencia de invitados de distintos ámbitos permite ampliar los temas de conversación y convocar a públicos con intereses diversos.

Otro Día Perdido busca consolidar sus buenos resultados de audiencia y tuvo una de sus últimas emisiones entre lo más visto de El Trece.

Quiénes acompañan a Mario Pergolini en Otro Día Perdido

Además de las entrevistas principales, el programa cuenta con un equipo que participa de los distintos segmentos y aporta otros momentos de entretenimiento.

Agustín Rada Aristarán y Evelyn Botto acompañan a Mario Pergolini en cada emisión, con intervenciones que complementan las conversaciones con los invitados y mantienen la dinámica característica del ciclo.

Con esta programación, Otro Día Perdido buscará sostener sus resultados de audiencia durante la segunda mitad de noviembre. La presencia de figuras como Luis Fonsi, Nicki Nicole, Rodrigo de la Serna y Francis Mallmann refuerza la apuesta del ciclo por reunir personalidades de diferentes generaciones y disciplinas en la televisión abierta.