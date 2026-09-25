Quiénes son los hijos de El Negro González Oro: la vida familiar del periodista

El Negro González Oro mantuvo durante años su vida familiar alejada de la exposición pública y habló de sus hijos con el paso del tiempo.

Oscar"El Negro" González Oro murió el viernes 25 de septiembre. Durante gran parte de su trayectoria, el conductor y periodista mantuvo su vida privada lejos de la exposición pública. Sin embargo, con el paso de los años comenzó a compartir detalles sobre su familia y los vínculos que marcaron su historia. Entre ellos, sus hijos Agustín y Pablo ocuparon un lugar central.

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La familia del Negro González Oro y su vida lejos de los medios

Oscar “El Negro” González Oro construyó una extensa carrera como periodista y conductor de radio y televisión, aunque durante muchos años eligió mantener su intimidad al margen de los medios. Esa postura comenzó a modificarse con el tiempo, cuando empezó a hablar con mayor naturalidad sobre sus relaciones y su vida familiar.

En distintas entrevistas, el periodista se refirió especialmente a sus hijos y a la importancia que tuvieron en su vida. La familia estuvo atravesada por distintas circunstancias, pero González Oro destacó en varias oportunidades el vínculo que logró construir con ambos.

Agustín y Pablo tienen historias familiares diferentes. Mientras Agustín es su hijo biológico, fruto de su matrimonio con Estela, Pablo es su sobrino, aunque el periodista asumió con él un vínculo paterno desde que era adolescente.

Los hijos del Negro González Oro.

Agustín, el hijo del Negro González Oro y Estela

Agustín nació durante el matrimonio de González Oro con Estela. La relación de pareja terminó cuando el niño tenía apenas dos años, pero ambos mantuvieron posteriormente un vínculo cordial y continuaron compartiendo responsabilidades relacionadas con su hijo.

Al recordar aquella etapa, el periodista reconoció que la llegada de la paternidad representó un cambio profundo en su vida. En una entrevista con Clarín, recordó su relación con Estela y aseguró: “Ella era la mujer que yo quería tener. La amé y creo que me amó”.

También describió el hecho de encontrarse casado y con un bebé como “un sismo”, al explicar que convertirse en padre fue una experiencia para la que no se sentía completamente preparado.

Con los años, Agustín creció y desarrolló su vida fuera de la Argentina. En una entrevista publicada en 2018, González Oro contó que su hijo vivía en Londres y se encontraba en pareja.

Pablo, el sobrino que González Oro crio como un hijo

La historia de Pablo tiene un origen diferente. Es hijo de Armando, hermano del periodista, pero González Oro comenzó a criarlo cuando tenía aproximadamente 14 años.

Desde entonces, el vínculo entre ambos se transformó en una relación de padre e hijo. Pablo incluso lo llamaba “papá”, mientras que el periodista remarcaba que tenía el mismo lugar afectivo y los mismos derechos que Agustín dentro de su familia.

La relación fue especialmente significativa para González Oro, quien se ocupó de dejar claro que el lazo familiar no dependía exclusivamente de la biología. Para él, Pablo era uno de sus hijos y así lo presentó públicamente en distintas oportunidades.

Aunque ambos llegaron a su vida de maneras diferentes, el periodista siempre destacó el fuerte lazo que logró formar entre los dos.

Cómo es el vínculo entre Agustín y Pablo

Uno de los aspectos que más tranquilidad le generaba al periodista era la relación entre sus dos hijos. Aunque llegaron a su vida por circunstancias diferentes, ambos construyeron un vínculo cercano.

“Pablo y Agustín se llevan fenómeno”, había contado González Oro al referirse a ellos. Además, destacaba que ese buen vínculo le permitía sentirse tranquilo respecto del futuro y confiaba en que ambos podrían acompañarse mutuamente.

Dónde viven los hijos del Negro González Oro

Tanto Agustín como Pablo desarrollaron sus vidas fuera de Argentina. En 2018, González Oro contó que Agustín residía en Londres, mientras que Pablo se encontraba radicado en Madrid.

La distancia geográfica no impidió que ambos conservaran una relación cercana con su padre. Para el Negro González Oro, la familia construida alrededor de Agustín y Pablo representa uno de los aspectos más importantes de su vida personal, marcada por dos historias diferentes que terminaron formando un mismo vínculo familiar.