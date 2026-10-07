Quién es el novio de Emilia Attias tras separarse del Turco Naím: la foto

Emilia Attias volvió a quedar en el centro de la escena por una imagen romántica que compartió en sus redes sociales. La actriz mostró un momento íntimo junto a su actual pareja, luego de su separación del Turco Naím, con quien estuvo más de dos décadas y tuvo una hija.

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Quién es Guillermo Freire, el novio de Emilia Attias

El hombre que actualmente acompaña a Emilia Attias es Guillermo Freire, una persona que mantiene un perfil bajo y permanece alejada del mundo del espectáculo. A diferencia de la actriz, su vida no está vinculada a la televisión ni a la industria del entretenimiento, por lo que su relación despertó especial interés entre los seguidores.

Si bien la pareja lleva un tiempo de relación, Attias suele preservar los detalles de su vida sentimental y evita convertir su romance en un tema permanente de exposición pública. Por ese motivo, la reciente publicación adquirió particular relevancia.

Freire apareció junto a la actriz en una postal tomada durante un paseo en bote, donde ambos se mostraron muy cerca y compartieron un momento de intimidad.

La foto romántica de Emilia Attias y Guillermo Freire

La imagen fue publicada por Emilia Attias en su cuenta de Instagram y rápidamente llamó la atención por tratarse de una de las muestras de afecto más explícitas que la actriz compartió junto a Freire.

En la foto, Guillermo aparece besando a Attias mientras ambos disfrutan del paseo. La escena refleja un momento distendido de la pareja y permitió conocer un costado más íntimo de la actriz.

La actriz compartió una romántica postal junto a Guillermo Freire durante un paseo en bote

Junto a la postal, Attias eligió una breve dedicatoria que resumió su presente sentimental: “A vos, feliz todo”.

La frase acompañó una publicación que, sin demasiadas explicaciones, dejó en evidencia la cercanía entre ambos. La elección de mantener el mensaje breve también coincide con el perfil reservado que la actriz adoptó respecto de su vida amorosa.

Emilia Attias y su separación del Turco Naím

La nueva relación de Emilia Attias llegó después de una extensa historia de amor con el Turco Naím. En mayo de 2024, ambos confirmaron su separación tras más de 20 años juntos y una hija en común, Gina.

El final de la pareja generó numerosas versiones y especulaciones en el ambiente artístico. Sin embargo, con el paso del tiempo, tanto Attias como Naím optaron por mantener cierta distancia de la exposición y continuar con sus respectivas vidas.

Actualmente, ambos se encuentran enfocados en sus proyectos personales y, especialmente, en el bienestar de su hija.

Por qué se separaron Emilia Attias y el Turco Naím

Tiempo después de la separación, Emilia Attias explicó que la decisión no fue impulsiva y que durante mucho tiempo intentó encontrar una manera de sostener el vínculo.

“No son decisiones que me las tomo a la ligera y le di un montón de prioridad. Hice todo de mí, hasta entender que no había punto de avance para ninguno de los dos y yo era la única que lo estaba viendo. Y tenía una hija que me estaba mirando”, reflexionó la actriz.

En ese proceso, Gina tuvo un papel fundamental. Attias explicó que no tomó la decisión de separarse únicamente por su hija, sino porque consideraba necesario que la niña pudiera crecer en un entorno diferente.

“No fue ‘no me separo por ella’. Al revés. Ella está viendo esta dinámica de padres distantes, enojados todo el tiempo. De hecho, yo no le puedo mostrar que esto es el amor”, sostuvo.

Más de dos años después de aquel anuncio, la actriz atraviesa una nueva etapa personal. La fotografía junto a Guillermo Freire muestra parte de ese presente, aunque Emilia Attias continúa eligiendo la intimidad y el bajo perfil para contar su historia de amor.