Quién se fue de MasterChef Celebrity 2026 el martes 10 de noviembre 2026: la lista de eliminados hasta ahora

Quiénes fueron los participantes eliminados hasta el momento y cómo quedó la lista del reality de Telefe.

Una nueva gala de eliminación modificó el rumbo de MasterChef Celebrity 2026. En una noche marcada por los contratiempos en la cocina y una consigna que exigió precisión, una participante no logró convencer al jurado y tuvo que despedirse del reality conducido por Wanda Nara. Así quedó la lista de eliminados.

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Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity el martes 10 de noviembre

Julieta Nair Calvo fue la participante que abandonó MasterChef Celebrity durante la gala del martes 10 de noviembre. Aunque consiguió presentar su plato frente al jurado, los inconvenientes que atravesó durante la preparación terminaron condicionando el resultado.

La actriz se enfrentó a una prueba que requería técnica y atención en cada etapa. La consigna consistía en preparar empanadas de carne cortada a cuchillo con masa casera, un desafío en el que no solo importaba el sabor del relleno, sino también la elaboración de la masa, el repulgue y el punto de cocción.

Tras evaluar las preparaciones, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana determinaron que el desempeño de Calvo no había sido suficiente para continuar en la competencia.

Wanda Nara fue la encargada de comunicar la decisión y tuvo palabras de aliento para la actriz. Además, dejó abierta la posibilidad de un regreso al certamen durante la instancia de repechaje: "Te esperamos en el repechaje".

Julieta Nair Calvo fue la nueva eliminada de MasterChef Celebrity 2026 durante la gala del martes 10 de noviembre.

Qué pasó en la prueba de eliminación de MasterChef Celebrity

Uno de los momentos más complicados de la noche para Julieta Nair Calvo ocurrió cuando se le dio vuelta la bandeja que contenía el relleno de las empanadas. El accidente sucedió cuando quedaban aproximadamente 15 minutos para terminar el desafío, por lo que tuvo que reorganizarse rápidamente para completar el plato.

La situación redujo sus posibilidades de corregir errores y afectó el desarrollo de una preparación que ya exigía varios pasos técnicos.

Sin embargo, no fue la única participante que tuvo dificultades. Grego Rossello también llegó comprometido a la entrega después de olvidar retirar harina del mercado, un ingrediente fundamental para preparar la masa casera.

Finalmente, Lizy Tagliani, Grego Rossello y Julieta Nair Calvo quedaron entre los participantes con las preparaciones menos logradas. El jurado analizó los platos antes de definir quién debía abandonar el programa.

La decisión generó debate entre los seguidores del reality en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la eliminación de Calvo y consideraron que Rossello había cometido un error importante al olvidar un ingrediente esencial. También señalaron que el accidente de la actriz había ocurrido sobre el final de la prueba.

La actriz no logró superar una prueba de empanadas de carne cortada a cuchillo y quedó fuera de la competencia tras una noche llena de imprevistos.

La lista de eliminados de MasterChef Celebrity 2026 hasta ahora

Con la salida de Julieta Nair Calvo, ya son seis los participantes que dejaron la competencia en esta edición de MasterChef Celebrity. La lista de eliminados hasta la gala del martes 10 de noviembre quedó conformada por:

Pachu Peña.

Paula Trápani.

Morena Beltrán.

Alejandro Lerner.

Diego Ramos.

Julieta Nair Calvo.

Cada una de estas salidas modificó el escenario del certamen y dejó nuevos desafíos para los famosos que continúan en carrera.

Cómo fue la despedida de Julieta Nair Calvo de MasterChef Celebrity

La eliminación significó el final de la participación de la actriz en esta etapa del concurso. A pesar de los contratiempos que marcaron su última prueba, Calvo se despidió después de haber formado parte de una competencia que pone a prueba las habilidades culinarias de figuras de distintos ámbitos.

La posibilidad de regresar mediante el repechaje quedó planteada por Wanda Nara, por lo que su salida no necesariamente representa una despedida definitiva de MasterChef Celebrity.

Mientras tanto, los participantes que siguen en competencia deberán enfrentar nuevas consignas y desafíos para avanzar en la búsqueda del título.