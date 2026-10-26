Quedó todo grabado: TN hizo un móvil en Brasil y terminó humillado por un votante de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva concretó un hecho histórico para Brasil, al convertirse en el primer candidato de ese país en imponerse en el balotaje luego de haber perdido en la primera vuelta. Por si fuera poco, lo hizo en elecciones que fueron más que ajustadas y que incluso llegó a tenerlo a él y a Flavio Bolsonaro empatados. Sin embargo, efectuó una notable remontada y se mantendrá así como presidente de la nación limítrofe, en lo que será su cuarto mandato.

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La jornada contó, por supuesto, con una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación, quienes incluso enviaron a sus respectivos corresponsales a ciudades como Río de Janeiro o San Pablo, entre otras grandes urbes. Dentro de ese grupo estuvo TN, quien contó con su propio periodista allí para cubrir con lujo de detalles los acontecimientos, aunque un efímero diálogo con un votante de Lula sorprendió de forma contundente a todos.

¿Qué pasó con el móvil de TN en Brasil?

Mientras el periodista que estaba en el lugar de los hechos conversaba con diferentes personas afines al Partido de los Trabajadores, en determinado momento se cruzó con un hombre que de manera reiterada le repitió "C5N" a modo de cántico, para concluir con un corazón a cámara y sin respuesta alguna del empleado de prensa, quien se limitó a alejarle el micrófono y seguir su camino.

Si bien desde el estudio esto fue tomado con humor, ya que el individuo buscó con ello poner en más estima a la señal que mencionó, desde luego la situación tuvo una enorme repercusión en las redes sociales, sobre todo por lo intempestivo que resultó y lo ingenioso de su maniobra.