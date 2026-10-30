Quedó todo grabado: un movilero le gritó "sorete" a Luck Ra y el cantante se le fue al humo

Un cronista insultó a Luck Ra durante la alfombra roja de los Premios Ídolo 2026 y el cantante de cuarteto no dudo en reaccionar.

Durante la alfombra roja de los Premios Ídolo 2026, un cronista que fue captado por las cámaras de Desayuno Americano (América TV) le gritó “dale sorete” a Luck Ra mientras esperaba para hacerle un móvil al cantante. Ante el inesperado comentario, el músico cordobés reaccionó de inmediato y el episodio quedó registrado en la transmisión.

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La tercera edición de los Premios Ídolo Argentina 2026 se celebró el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, bajo la conducción de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello. En esta oportunidad, la alfombra roja tuvo una ambientación inspirada en la consigna Romantic Garden y contó con la conducción de Marta Fort, Julieta Poggio y Fede Popgold durante la previa.

En medio de ese despliegue, Luck Ra protagonizó un incómodo momento cuando escuchó el comentario del periodista. Sorprendido por lo que acababa de oír, el cantante le respondió: “¿Qué me dijiste?”. La reacción no pasó por alto y el video comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde generó todo tipo de comentarios.

La tercera edición de los Premios Ídolo 2026

La tercera edición argentina de los Premios Ídolo se realizó el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, con una ceremonia que reunió a influencers, streamers, artistas y referentes del mundo digital. La gala fue conducida por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello, mientras que la transmisión estuvo a cargo de Streams Telefe. En esta edición se entregaron reconocimientos en 29 categorías, con la incorporación de dos nuevas ternas, Ídolo Notero/a y Mejor Comunidad.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Davo Xeneize, quien obtuvo el premio a Ídolo del Año, el reconocimiento principal de la ceremonia, y también ganó en la categoría Streamer más viral. Moria Casán fue otra de las figuras destacadas, recibió el premio a Suceso Viral y una distinción especial por su trayectoria.