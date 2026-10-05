Se pudrió todo entre dos figuras de TN al aire: uno le dijo "boludazo" y el otro le pidió que "no falte el respeto"

La mecha se encendió mientras el exfutbolista y director técnico realizaba un deplorable descargo en contra de la AFA. En medio de su alocución, tiró una insólita advertencia cargada de polémica que sorprendió a Singer y al periodista Alejandro Parmo: "Estás acostumbrado a mirar a toda la gente como lo hiciste a la gente de River, que los miraste a todos los dirigentes. A vos te van a terminar alguna vez, eh. Mirá que los aviones también se caen, eh. Quedate tranquilo que te va a llegar el momento", lanzó Caruso al aire de TN.

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Ante la cara de asombro y el desconcierto en el estudio por la analogía del avión, Caruso buscó aclarar sus palabras, pero terminó de pudrirla mal. "Te estoy diciendo un ejemplo. Dejen de hablar pelotudeces ustedes dos. Boludo, cuando digo algo, digo 'los aviones también se caen', como diciendo a vos que sos el rey y no te van a bajar nunca. Eso quise decir, boludazo", le espetó directamente a Singer.

Sorprendido y visiblemente molesto por los insultos que estaba recibiendo al aire, el periodista deportivo no se quedó callado y le frenó el carro de inmediato: "No, no faltes el respeto. No me faltes el respeto porque no te faltamos el respeto. No me estás boludeando".

Caruso continuó con su ataque de furia pese a que le pidieron mesura

Lejos de pedir disculpas o bajar los decibeles, Caruso redobló la apuesta para cerrar el chispazo a pura vehemencia: "¿Cómo que no? No, jamás. La gente me puede pasar todo el día, pero no me van a dejar como pelotudo. Yo pongo un ejemplo. Quedate tranquilo que los aviones también se caen. ¿Qué quiere decir eso? Que no sos el rey mono, que no te vas a caer nunca".

El lamentable momento no tardó en llegar a la plataforma X (ex Twitter) y desató una ola de reacciones entre los televidentes, que no podían creer el violento mano a mano entre las dos figuras de la señal de noticias.