A menos de un mes del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, empezaron a trascender los nombres de las figuras que acompañarán a la pareja. Pero también salieron a la luz algunas ausencias, y una de ellas sorprendió a muchos. Quien la contó fue el propio protagonista, y lo hizo para aclarar cualquier duda.

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La boda está prevista para el 19 de diciembre, y se espera la presencia de grandes figuras del deporte y del espectáculo. En ese marco, surgió la pregunta sobre quiénes no estarían entre los invitados.

El ausente

Se trata de Sergio "Kun" Agüero, exdelantero de la Selección Argentina. En diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, confirmó que no será parte de la celebración. "No, no, yo no voy. Gracias por preguntar", respondió, y aclaró que actualmente no se encuentra en el país.

Agüero se sorprendió al no ser invitado por Rodrigo De Paul.

"No fui invitado"

Consultado sobre si había recibido una invitación, el Kun fue claro y explicó por qué lo veía lógico. "Imagino que irán los que más relaciones tuvo en estos años. Pensá que yo lo conozco del 2019 y me retiré en el 2021, o sea, no es que llevamos años juntos como con Leo, Fideo, Otamendi o el que sea", dijo.

Agüero despejó cualquier sospecha de una interna con De Paul. "Es lógico que deben ir los que más tiempo pasás. Pero la verdad que no hubo nada de nada", afirmó. Y agregó: "No hay nada extraño. Siempre de diez con él y los nuevos como Enzo, Juli, Lautaro, Cuti, Dibu y, bueno, todos los nuevos".

Otro casamiento

Para ilustrar su punto, contó una situación parecida. "Lautaro se casó en el 2023 y no fui invitado, pero con él me llevo de diez. El tema es que yo estuve dos años con ellos. Muy poco tiempo también", explicó, en referencia al casamiento de Lautaro Martínez.

Un vínculo de diez

Con esas palabras, el Kun dejó claro que su ausencia no tiene trasfondo. Lejos de mostrarse molesto, destacó su buena relación con De Paul y con los integrantes de las nuevas generaciones de la Selección.

Entre dress code, películas de Disney y listas de invitados, el casamiento de Tini y De Paul ya genera tanta expectativa como un estreno. Y el Kun, desde lejos, ya sabe cuál será su lugar: el de espectador, con muy buena onda.