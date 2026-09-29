La picante indirecta de Wanda Nara a Luck Ra en el primer programa de MasterChef: "Te trae recuerdos..."

Este lunes 28 de septiembre comenzó una nueva temporada de MasterChef Celebrity, con Wanda Nara en la conducción y un elenco de 24 participantes más que conocidos. Si bien la inmensa mayoría nunca pasó por las cocinas más famosas del país, hay alguien que si cuenta con un antecedente reciente: Luck Ra.

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El cordobés se sumó a esta edición y es muy recordado su efímero paso en la anterior, cuando reemplazó por una semana a su por entonces novia, La Joaqui. De esto último se valió la presentadora para hacer una picante pregunta al cantante, quien terminó pidiendo clemencia.

Wanda Nara junto a los jurados de esta temporada.

¿Qué le dijo Wanda Nara a Luck Ra?

"Estás contento Luck Ra", señaló Maru Botana cuando vio al artista acercarse para recibir su delantal, tras haber sido sorteado para que participe en el primer día del reality. "Yo estoy chocho, mal", aseguró sonriente el joven, aunque su semblante cambió cuando Wanda lo interrogó. "¿Te trae recuerdos?", quiso saber. "Sí", respondió tajante, sin saber lo que iba a pasar luego.

"¿Buenos o malos?", repreguntó Wanda, con la separación de su interlocutor y La Joaqui aún a flor de piel y con un alto grado de mediatización. Tras varios segundos en silencio, Luck Ra decidió aclarar: "Todos los recuerdos fueron buenos". "Ay, que lindo", se enterneció la presentadora. Sin embargo, en diálogo con la producción, se mostró con ambas palmas juntas y solicitió: "Wanda, es el primer programa...".

¿Cuál fue el desafío del primer programa?

La docena de jugadores fueron agrupados en duplas, al azar según el pin que habían agarrado de la bolsa azul presentada por Wanda. De esta forma, el cuartetero quedó emparejado con Campi para hacer lomo; la China Ansa y La Negra Vernaci tuvieron que hacer merluza; Nazareno Casero y Luciana Geuna debieron cocinar pollo; Mike Amigorena y Pablo Migliore tuvieron la tarea de hacer cerdo; Paula Trápani y Edith Hermida trabajaron juntas por una coliflor y, finalmente, Alejandro Lerner y Morena Beltrán hicieron equipos para cocinar un pollo.