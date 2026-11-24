La pelea entre Maite Peñoñori y Yanina Latorre sumó un capítulo y esta vez fue la periodista la que decidió hablar largo y tendido. En un video propio, respondió a los últimos comentarios de la conductora y contó cuál sería el origen de su enfrentamiento. Su relato dejó una frase que ya circula por todos lados.

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Peñoñori, que hoy vive en Miami, y Latorre fueron compañeras en LAM. La tensión se reavivó en medio de las especulaciones sobre posibles pases de figuras de América a El Nueve, cuando la periodista chicaneó a Yanina al compararla con Susana Giménez. Latorre le respondió con dureza.

Yanina Latorre se la habría agarrado con Maite por su ideología política.

En su video, Maite fue directa. "Es muy profesional como lo hago", comenzó, y sumó: "No me vengas a tratar de resentida justo a mí, que no te jodí, que no contesté". Dijo además que colegas le escribieron mensajes de apoyo. "Por fin alguien se le anima", le contaron.

El origen del conflicto

Peñoñori explicó de dónde viene todo. "Yanina es muy volátil, pero empezó porque ella se obsesionó con que yo era kirchnerista", aseguró. Según su relato, Latorre lo repetía en la radio. "Ay, me parece que Maite trabaja con Longobardi, pero es kirchnerista", habría dicho.

La periodista contó cómo lo vivió. "Yo decía que no me importaba, pero la gente se ensañaba", afirmó. Y remarcó su postura sobre el tema: "A mí no me interesa hacer política, pero eso no significa que yo sea kirchnerista".

Maite recordó un día puntual en el programa. "Un día yo estaba en LAM y me ponen un resumen del día y ponen un tape de Yanina dándome", relató. Ahí le dijo a Latorre que le parecía de mala compañera. "Ella se quedó muda, no me dijo nada ese día", sostuvo.

El enfrentamiento tomó a muchos por sorpresa, ya que ambas habían trabajado juntas y, hasta donde se sabía, mantenían una relación cordial. Ahora, con el relato de Peñoñori sobre la mesa, la pelea ganó un nuevo ángulo. Con una periodista en Miami y otra en el estudio, el cruce siguió a la distancia. Habrá que ver si Yanina contesta con el mismo ritmo o si, esta vez, elige quedarse muda, como contó Maite que pasó aquel día en LAM.