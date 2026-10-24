Una periodista de América se quebró al descubrir lo que le hacían a su mamá de 100 años y confesó: "Me descompuse"

Marcela Coronel atraviesa horas de profunda angustia. La periodista de América denunció a Norma Noemí Sandín, una de las mujeres contratadas para cuidar a su madre, Berta, de 100 años, por presuntos episodios de violencia física y psicológica contra la anciana. El caso salió a la luz gracias a las cámaras de seguridad que la familia tenía instaladas en la vivienda.

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Coronel contó los detalles en PrimiciasYa, donde explicó que decidió hacer pública la historia para alertar a otras familias. Según relató, su madre se moviliza en silla de ruedas y se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.

Marcela Coronel contó el calvario que vivió su mamá.

Cómo descubrieron los maltratos

Fue una de las hermanas de la periodista quien revisó las grabaciones y encontró las imágenes. En ellas se observarían agresiones contra Berta, que pasaba largas horas a solas con la cuidadora. “Mi mamá está en silla de ruedas, tiene 100 años, no entiende lo que está pasando. Le es imposible defenderse”, describió Marcela.

La mujer había llegado a la casa por recomendación de un amigo íntimo del marido de Coronel, ya que antes se había ocupado de la madre de ese hombre. Esa referencia de confianza hizo que la familia no tuviera motivos para sospechar.

“Me descompuse”

El golpe llegó cuando los registros empezaron a circular entre los familiares. “En un momento, empezó a mandar los videos al chat de la familia. Yo empecé a ver algunos y me descompuse. Me shockeó”, confesó la periodista, todavía conmovida. “Esto es horrible. Es terrible. No se me ocurre otra manera de describirlo”, agregó.

Con las pruebas en mano, la familia acudió a la Justicia. “Queremos que esta mujer vaya presa. Porque esto le puede pasar a otra persona”, sostuvo Coronel, quien admitió que siempre se preguntaba qué ocurría con los acusados después de este tipo de denuncias. “No queríamos que quede impune”, remarcó.

La detención y el polémico descargo del marido

Sandín quedó detenida a la espera de declarar el lunes. En paralelo, su esposo protagonizó un tenso cruce con un cronista de América Noticias en la Alcaldía Vecinal 04 Anexo, en San Telmo, donde intentó restarle gravedad a lo sucedido. “Salí de acá, cualquiera comete un error”, lanzó, y luego agregó: “Se le habrá saltado la chaveta y la maltrató, nada más”.

Más tarde, el hombre bajó el tono y reconoció que no le parecía bien lo que había hecho su mujer. Antes de retirarse, dejó un mensaje para la periodista: “De mi parte una disculpa a Marcela, listo. La conozco, ¿está bien? Que disculpe Marcela”.