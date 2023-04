La sala Lino Patalano del Maipo debutará el 29 con el reestreno de "Come From Away"

23 de abril, 2023 | 10.34

El empresario y productor teatral Lino Patalano, quien el viernes hubiera cumplido 77 años, fue homenajeado con un mural con su rostro y una placa con su nombre dándole nueva denominación a la sala principal del centenario Teatro Maipo en el centro porteño. El homenaje a Patalano, fallecido en septiembre último, fue encabezado por la directora, actriz, productora Carla Calabrese y su marido Enrique Piñeyro, quienes ahora dirigen los destinos del Maipo, y sumó en una íntima ceremonia a Gustavo Benavidez, Elio Marchi, Eleonora Cassano, Sandra Mihanovich, Edda Díaz, Laura Fidalgo, Adriana Aizemberg, Marcela López Rey y Carlos Rottemberg, entre más. El estreno del recién instaurado nombre de la sala del Maipo se producirá el sábado 29 cuando se reestrene el multipremiado musical de Broadway “Come from away”, bajo las órdenes de Calabrese. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE Con información de Télam