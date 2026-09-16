El pasado como futbolista de Marcos Giles: dónde y en qué club jugó el influencer

Marcos Giles, conocido como “El Mito”, persiguió durante años el sueño de convertirse en futbolista profesional antes de dedicarse a las redes

Antes de convertirse en una figura de las redes y el streaming, Marcos Giles persiguió durante años el sueño de ser futbolista profesional. El influencer platense atravesó distintos países y equipos en busca de una oportunidad, hasta que una lesión cambió sus planes y lo llevó hacia el mundo del contenido digital.

{{{htmlAmp}}}

Marcos Giles y sus primeros pasos como futbolista

Conocido popularmente como “El Mito”, Marcos Giles tiene 29 años, nació en La Plata y es hincha de Boca Juniors. Aunque actualmente se destaca por sus videos y participaciones en programas de streaming, durante buena parte de su juventud tuvo como principal objetivo dedicarse profesionalmente al fútbol.

Su primera experiencia se produjo en el fútbol argentino, donde llegó a jugar en Primera D para Claypole. Sin embargo, Giles nunca llegó a firmar contrato con la institución. Su intención era continuar su carrera en Europa y tenía previsto viajar a Italia para realizar una prueba, aunque la falta de recursos económicos modificó sus planes.

En qué club jugó Marcos Giles en Nueva Zelanda

Ante la imposibilidad de viajar directamente a Italia, Marcos Giles decidió trasladarse a Nueva Zelanda con la idea inicial de permanecer allí durante aproximadamente tres meses. Sin embargo, la llegada de la pandemia de coronavirus y el anuncio de las restricciones sanitarias cambiaron completamente sus planes.

La estadía terminó extendiéndose durante tres años. En ese período logró incorporarse al Waiheke United AFC, un equipo de carácter semiprofesional integrado también por alrededor de 30 argentinos.

La experiencia le permitió continuar jugando al fútbol mientras reunía dinero con un objetivo concreto: viajar finalmente a Italia y buscar una oportunidad para convertirse en profesional.

La prueba en Italia y la lesión que cambió su carrera

En 2022, después de completar los trámites correspondientes para obtener la ciudadanía, Giles consiguió realizar una prueba en un equipo de la Quinta División italiana. Allí recibía un sueldo, aunque todavía no tenía un vínculo profesional.

El comienzo parecía prometedor, pero una lesión sufrida durante el segundo entrenamiento modificó el rumbo de su carrera. Al no contar con contrato, la situación terminó dejando sin efecto aquella posibilidad de continuar en el equipo.

Después de tres años fuera del país, regresó a Argentina. El regreso coincidió con el Mundial de Qatar 2022, donde la Selección Argentina se consagró campeona. Poco después comenzó una nueva etapa profesional vinculada con las redes sociales.

El influencer platense jugó en Claypole y luego continuó su carrera futbolística en Nueva Zelanda. Una lesión durante una prueba en Italia terminó modificando los planes de Marcos Giles y lo alejó definitivamente del fútbol profesional.

Cómo nació el personaje de El Mito

El paso de Marcos Giles del fútbol a las redes sociales comenzó a partir del aburrimiento y la frustración provocados por la lesión que lo había alejado de las canchas.

Con ganas de crear contenido, desarrolló un personaje denominado “El amigo Mitómano”, caracterizado por sus relatos exagerados y su personalidad canchera. Uno de los primeros videos que llamó especialmente la atención surgió poco antes de una operación de ligamentos cruzados.

En esa grabación, Giles exageró junto a un amigo el relato de un supuesto gol. El contenido rápidamente se volvió viral y abrió la puerta a una serie de publicaciones centradas en el humor y el fútbol.

El personaje terminó convirtiéndose en su principal sello y le valió el apodo de “El Mito”. Con el tiempo, su comunidad creció hasta superar el medio millón de seguidores en Instagram y los 300 mil en TikTok.

De futbolista a influencer: la nueva etapa de Marcos Giles

El crecimiento en redes llevó a Marcos Giles a vincularse nuevamente con el fútbol, aunque desde un lugar completamente diferente. Distintos clubes comenzaron a convocarlo para generar contenido y presentar a sus nuevos refuerzos en redes sociales.

Entre las instituciones que recurrieron a su estilo aparecen San Lorenzo y Tottenham, uno de los principales clubes de Inglaterra. Su popularidad también lo llevó a participar en espacios de streaming. Giles fue invitado a programas como Paren la mano, de Vorterix, y posteriormente comenzó a tener apariciones en Luzu TV, donde fue recibido en distintos ciclos por Nicolás Occhiato.

Así, una carrera futbolística que quedó truncada por una lesión terminó dando paso a un recorrido en redes y streaming que volvió a acercarlo al deporte desde una perspectiva completamente distinta.