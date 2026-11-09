Papelón en A24: siguieron al Papa a una zona prohibida y fueron echados en vivo.

Un momento de tensión se vivió durante el recorrido del papa León XIV por la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de su visita a la Argentina. Una cámara de A24 que se desplazaba en motocicleta detrás del vehículo que trasladaba al Sumo Pontífice terminó protagonizando un episodio con el personal encargado de su seguridad.

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Las imágenes, que fueron en vivo, muestran cómo la moto del canal acompaña a la comitiva por la calle Montevideo. En determinado momento, uno de los agentes desciende de un automóvil y se acerca al equipo periodístico para exigirle que se retire de ese sector con notable enojo. El episodio ocurrió después de que la motocicleta atravesara el vallado policial que delimitaba el área restringida, a la cual terminó accediendo al no detener su marcha.

Javier Milei junto al Papa León XIV en su visita a la Argentina.

El momento en que la seguridad del Papa intervino ante la cámara de A24

La secuencia generó repercusión en las redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la maniobra del equipo periodístico. Según informó Bardeo News, la moto utilizada por A24 habría ingresado en una zona prohibida y su presencia provocó una interrupción en el desplazamiento de la comitiva. De todos modos, no hubo una confirmación oficial independiente sobre una eventual detención del conductor.

El episodio se produjo en medio de un operativo de seguridad especialmente estricto para proteger al Papa durante sus actividades en la Argentina. El dispositivo contempló distintos anillos de control y la participación de miles de efectivos de fuerzas federales y de la Ciudad.

Además, la cobertura de los medios tenía restricciones específicas: por razones de seguridad, los canales no podían seguir en motocicleta los desplazamientos de la comitiva papal y debían utilizar la señal audiovisual oficial para transmitir las actividades del Pontífice.