El músico madrileño Pancho Varona se presenta en Argentina, Chile y Uruguay

El guitarrista y compositor español Pancho Varona, quien acompañó a Joaquín Sabina durante más de 40 años, visitará la Argentina, Uruguay y Chile para ofrecer una serie conciertos íntimos en el marco de su gira “Punto y seguido”.

En estas presentaciones, el músico hará un recorrido por su extensa trayectoria, que incluye su etapa junto a Sabina y más de 100 canciones compuestas con él y otras tantas para figuras como Ana Belén, Miguel Ríos y Manolo Tena.

Clásicos como “Contigo”, “Eva tomando el sol”, “Pacto entre caballeros” y “Yo me bajo en Atocha”, son algunas de los temas que compuso junto a Sabina, quien este año decidió apartarlo del tour que traía al cantante español al Movistar Arena y a algunas provincias.

Pancho le había enviado un mail a su amigo “porque llevaba todo el año 2022 intentando ir a su casa", pero no lo recibía. Mientras insistía, "todo eran excusas", afirmó.

Además, contó que solo recibía respuestas a través del correo de la esposa de Sabina, Jimena Coronado. "Hasta que un día me dijeron: 'Mira, no nos viene bien verte, mándanos un email'. Yo me quedé de piedra", reveló.

Varona opinó que por su parte "sí hay posibilidad" de reconciliarse con su socio musical y amigo, pero afirmó que cree que no suceda lo mismo del otro lado. "Él me dejó claro que se acababa todo, y cuando digo todo es todo", dijo.

Varona se presentará el 14 de junio el porteño teatro Astral, el jueves 15 en teatro Metro de La Plata, el viernes 16 en Ciudad de Las Artes, Córdoba; el sábado 17 en Rosario, Santa Fe; y el domingo 18 en la Sala del Museo del Carnaval en Montevideo, Uruguay.

El tour continuará el 20 en el Aula Magna Manuel de Salas de Ñuñua. Chile; el jueves 22 en Teatro Mercedes Sosas de Tucumán; y el sábado 23 en el teatro Español de Neuquén.

Con información de Télam