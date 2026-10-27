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Padecía un cáncer incurable: dolor por la muerte de un famoso actor a los 75 años

Un reconocido actor de las décadas de los 80 y 90 murió a los 75 años tras luchar contra un cáncer raro, agresivo e incurable.

27 de octubre, 2026 | 14.57
Luto.

El famoso actor y productor estadounidense, Alan Dysert, murió este lunes 26 de agosto a los 75 años. La noticia fue confirmada por su agente, Melinda Eisnaugle, a través de un comunicado oficial al diario Usa Today el mismo día de su fallecimiento.

Alan Dysert murió tras ser diagnosticado con cáncer hace más de diez años.

Según reveló el diario, el actor que interpretó a Sean Cudahy en All My Children (Todos mis hijos) padecía cáncer. Asimismo, en 2023, publicó una biografía en la que abordaba su profesión como maestro y actor mientras se enfrentaba a "un cáncer raro, agresivo e incurable", que le fue diagnosticado hacía más de diez años.

Por su parte, su agente recordó su generosidad y amabilidad durante todos estos años. Además, señaló que el actor hizo del mundo “un lugar mejor”: “Era muy querido en la comunidad del sector. Su generosidad, amabilidad y aliento siempre lo distinguieron. Hizo del mundo y de nuestras comunidades un lugar mejor gracias a todo lo que hizo y a todas las personas que conoció”.

Quién era el actor Alan Dysert

Alan Dysert fue un actor, productor y docente estadounidense que alcanzó reconocimiento por su participación en la televisión durante las décadas de 1980 y 1990. Su debut televisivo llegó en 1978, con una aparición en la comedia Soap, que marcó el comienzo de una carrera que combinó actuación, producción y enseñanza.

Su papel más conocido fue el de Sean Cudahy en la telenovela estadounidense All My Children, emitida por la cadena ABC. Dysert interpretó al personaje, caracterizado por sus engaños y su personalidad intrigante, durante distintas etapas entre 1980 y 1990, con participación en 79 episodios.

Por otra parte, Dysert desarrolló una extensa actividad como productor, escritor y profesor de actuación. Fundó The Actor’s School, en Tennessee, donde formó a intérpretes y trabajó como entrenador de artistas, incluidos músicos del ámbito de la música country.

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