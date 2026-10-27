Padecía un cáncer incurable: dolor por la muerte de un famoso actor a los 75 años

Un reconocido actor de las décadas de los 80 y 90 murió a los 75 años tras luchar contra un cáncer raro, agresivo e incurable.

El famoso actor y productor estadounidense, Alan Dysert, murió este lunes 26 de agosto a los 75 años. La noticia fue confirmada por su agente, Melinda Eisnaugle, a través de un comunicado oficial al diario Usa Today el mismo día de su fallecimiento.

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Alan Dysert murió tras ser diagnosticado con cáncer hace más de diez años.

Según reveló el diario, el actor que interpretó a Sean Cudahy en All My Children (Todos mis hijos) padecía cáncer. Asimismo, en 2023, publicó una biografía en la que abordaba su profesión como maestro y actor mientras se enfrentaba a "un cáncer raro, agresivo e incurable", que le fue diagnosticado hacía más de diez años.

Por su parte, su agente recordó su generosidad y amabilidad durante todos estos años. Además, señaló que el actor hizo del mundo “un lugar mejor”: “Era muy querido en la comunidad del sector. Su generosidad, amabilidad y aliento siempre lo distinguieron. Hizo del mundo y de nuestras comunidades un lugar mejor gracias a todo lo que hizo y a todas las personas que conoció”.

Quién era el actor Alan Dysert

Alan Dysert fue un actor, productor y docente estadounidense que alcanzó reconocimiento por su participación en la televisión durante las décadas de 1980 y 1990. Su debut televisivo llegó en 1978, con una aparición en la comedia Soap, que marcó el comienzo de una carrera que combinó actuación, producción y enseñanza.

Su papel más conocido fue el de Sean Cudahy en la telenovela estadounidense All My Children, emitida por la cadena ABC. Dysert interpretó al personaje, caracterizado por sus engaños y su personalidad intrigante, durante distintas etapas entre 1980 y 1990, con participación en 79 episodios.

Por otra parte, Dysert desarrolló una extensa actividad como productor, escritor y profesor de actuación. Fundó The Actor’s School, en Tennessee, donde formó a intérpretes y trabajó como entrenador de artistas, incluidos músicos del ámbito de la música country.