Desde cantantes hasta activistas por los derechos humanos y políticos despiden a Pablo Milanés

Cantantes, activistas y dirigentes políticos despidieron hoy en las redes sociales a Pablo Milanés, el cantante cubano fallecido esta madrugada en Madrid a los 77 años.

"Querido Pablo, me da coraje que te hayas ido pero tanta felicidad que hayas estado. Gracias por tu música", escribió en su Twitter el vocalista español Alejandro Sanz, mientras que su compatriota y colega Ismael Serrano publicó: "La música de Pablo Milanés me acompañará toda la vida. Soy lo que soy gracias a su música. Su poesía imprescindible, la belleza de sus canciones nos hizo sentir menos solos. Qué pena más grande. Se fue Pablo Milanés. No hay palabras. Descanse en paz".

Desde la cuenta de Twitter Cultura Nación, del Ministerio nacional del área, se expresó: "Con profundo dolor despedimos al cantautor cubano Pablo Milanés. Comenzó su carrera en 1964, editó más de 40 discos y fue referente, junto a Silvio Rodríguez, del movimiento musical la Nueva Trova Cubana. Su partida es una pérdida enorme para la cultura latinoamericana".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde su Instagram, el artista argentino Fito Páez colocó la frase "Eterno Pablo" junto a un corazón, mientras que el inoxidable intérprete Raphael señaló: "Se nos ha ido Pablo Milanés. Cuba y el mundo entero te extrañaremos mucho. Te llevas mi admiración y respeto".

Además de un sinfín de dirigentes comunistas cubanos, desde México también se expresaron legisladores, ministros y alcaldes y alcadesas.

"¡Qué tristeza! Se ha ido el enorme Pablo Milanés. La vida de muchos, entre los que me incluyo, no se explicaría sin su música. Gracias por tanto", escribió Arturo Zaldívar, ministro de la corte suprema de México.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, publicó en la red social de Elon Musk: "La música en teoria y práctica, la búsqueda del arte en ella debe ser estudiada en nuestros colegios públicos. Así se alcanza la sensibilidad de una sociedad y su crecimiento. El arte es parte de la Paz. Un hasta siempre a Pablo Milanés, el poeta".

"La música de Pablo Milanés estará siempre con nosotros. Puso voz a la vida y a los sentimientos de toda una generación. Eternamente en nuestra memoria", dijo por su parte el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,

En tanto que el actor mexicano Diego Luna posteó la canción "Para vivir", con la leyenda: "Escuchemos a Pablo que nos deja mucho".

A su vez, con un tono más político se expresó el activista por los derechos humanos argentino Agustín Antonetti: "Acaba de fallecer Pablo Milanés. Se va un gran hombre que supo ver y contar a tiempo la crueldad de esa falsa película de la revolución cubana y no quedarse callado, mientras torturan y matan a su pueblo, a cambio de algo dinero, como sí hicieron otros artistas. Descanse en paz".

Con información de Télam