Otro cantante se metió en el escándalo de Tini y le apuntó a la familia Stoessel: “Me robaron”

El escándalo entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sigue sumando voces que se meten en la polémica. Esta vez fue el cantante Alcides, referente de la movida tropical, quien lanzó una acusación que sorprendió a todos y le apuntó directamente a la familia de la artista.

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Una vieja herida que salió a la luz

Alcides rompió el silencio en Y Lo Canta San Luis (San Luis +) y no se guardó nada. "Se lo merecen. Me robaron la idea", disparó, sin filtro, dejando en claro que el conflicto familiar de los Stoessel le tocó una fibra personal. Según explicó el cordobés, todo se remonta a un proyecto que él mismo habría ideado años atrás y que, según su versión, terminó en manos del padre de Tini.

Alcides le apuntó al padre de Tini.

La acusación central

El intérprete de la canción Violeta fue contundente al reconstruir los hechos. "¿Se acuerdan de Violetta? Bueno, hablé en voz alta con distintos productores: Sofovich, la mamá del Chueco Suar, le comenté que tenía el deseo de hacer una tira con Violetta. A los meses aparece Stoessel con Tini haciendo Violetta", denunció. Y sumó, picante: "Pegaron para arriba, y más y más".

El origen del conflicto entre Tini y su papá

En paralelo, Yanina Latorre había reconstruido cómo arrancó la pelea entre la cantante y Alejandro. Según la conductora de Sálvese quien pueda, Tini "cree en la buena voluntad de su padre" el día que le comunica que ya no quiere seguir trabajando con él. Alejandro aceptó la decisión, pero la tensión escaló cuando la pareja de Rodrigo de Paul preguntó cómo seguirían operativamente los pagos a los bailarines. "Él le dice: 'La empresa sigue funcionando y manejando la parte financiera'. Ella dice que no, que quiere mandar ella. Ahí se terminó la conversación", reveló Latorre.

El quiebre definitivo

De acuerdo con la panelista, lo que más le dolió a Tini fue sentir que su padre la trataba como una empleada y no como su hija. "Le dijo que de todo quiere el 50%. Ella se queda helada. A partir de ahí hay una discusión", detalló. Ese cruce marcó el final del vínculo: la cantante bloqueó a Alejandro de WhatsApp y cortó también la comunicación con su madre, Mariana Muzlera, dejando en evidencia una ruptura que, meses después, sigue generando repercusiones en el ambiente artístico.