"Se observa por las cámaras de seguridad": el informe policial reveló los últimos momentos de Marcos Camino antes de morir

La muerte de Marcos Camino, histórico referente de Los Palmeras, generó una profunda conmoción en la música argentina. El acordeonista, de 76 años, fue encontrado sin vida el martes 10 de noviembre en un inmueble de la ciudad de Santa Fe que funcionaba como estudio de grabación y espacio logístico de la banda.

{{{htmlAmp}}}

En las últimas horas trascendió el informe policial que reconstruyó cómo sus familiares llegaron hasta el lugar. Según ese documento, las cámaras de seguridad permitieron advertir que el músico había ingresado al galpón, pero no había vuelto a salir.

Qué dice el informe policial sobre la muerte de Marcos Camino

De acuerdo con el parte, los efectivos acudieron al inmueble ubicado sobre calle Alvear al 4900 después de recibir un aviso del 911. Allí hablaron con una mujer que se presentó como cuñada del músico y contó qué había sucedido.

"Informó que observa por las cámaras de seguridad que el masculino ingresa al galpón logístico de la banda y no volvió a salir", señala el informe. Ante esa situación, la mujer se acercó al establecimiento junto a un empleado para abrirlo. Una vez dentro, encontraron a Camino sin vida.

La información difundida sobre las cámaras permite reconstruir su ingreso y la preocupación posterior de sus allegados; no detalla lo que ocurrió dentro del inmueble. Según Primicias Ya, la principal hipótesis de los investigadores es un presunto suicidio.

Por su parte, la Justicia dispuso peritajes y una necropsia para determinar las circunstancias del fallecimiento. Los resultados de esas medidas no estaban disponibles en la información consultada.

El retiro de Marcos Camino de los escenarios

Camino fue una figura central de Los Palmeras durante más de cinco décadas y acompañó con su acordeón la historia de la emblemática formación santafesina.

En febrero de 2026 había anunciado su retiro de los escenarios por motivos vinculados con su edad y su salud. Aunque dejaba las presentaciones en vivo, tenía previsto seguir ligado al grupo, mientras que su hijo Marcos Camino Jr. ocuparía su lugar.