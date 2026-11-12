"Nunca fue reconocida por él": salió a la luz un escándalo familiar tras la muerte de Marcos Camino

La muerte de Marcos Camino provocó un cimbronazo en el mundo artístico, y en las últimas horas se conocieron fuertes datos sobre la familia del cantante, líder de Los Palmeras. La información la dio el periodista Juan Etchegoyen, que habló de una situación familiar delicada. Su relato apunta a una hija y una nieta que, según dijo, el santafesino nunca reconoció.

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El escándalo familiar en la familia Camino

El conductor de Mitre Live, que sale de lunes a viernes a las 17 por las redes de la radio, contó que hay una parte de la familia que quedó fuera de la vida pública del artista. “Estamos hablando de una situación familiar complicada de Marcos porque hay una parte de su familia que nunca fue reconocida por él y que estos familiares están dolidos”, comenzó diciendo.

Marcos Camino tiene una hija no reconocida.

El periodista siguió con su relato y reconoció lo delicado del momento. “Sé que ahora es incómodo hablar de esto pero es la verdad. Él nunca las reconoció y fue esquivo tanto con su hija Silvina Camino y su nieta”, afirmó. Esas palabras dejaron en claro que, según su información, la situación venía de antes.

El apoyo a Cacho Deicas

Etchegoyen agregó otro dato que, según contó, mostraba la distancia. “Fue tan así que ellas manifestaron su apoyo a Cacho Deicas cuando pasó lo que pasó con Los Palmeras”, sostuvo. No dio más detalles sobre ese episodio.

El comunicador fue cauto sobre su propia mirada. “Yo acá no puedo hacer un juicio de valor porque no lo conocí lo suficiente a Marcos pero la verdad es que en Santa Fe no te hablan muy bien de él. Y el motivo tiene que ver con esto”, dijo.

Familiares que prefieren callar

Para cerrar, contó que intentó acercarse a esa parte de la familia. “Yo intenté en las últimas horas hablar con estas familiares de Marcos que en su momento me contaron cosas tremendas y ahora quizás por el momento que se vive prefieren callar”, concluyó.

Camino era uno de los referentes más queridos de la música tropical, y su muerte generó una gran conmoción. La aparición de estos datos sumó un capítulo inesperado a los días de duelo. Por ahora, la voz que se conoció es la de Etchegoyen, y las familiares aludidas eligieron guardar silencio.