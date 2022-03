Todas las nominaciones a los Oscar, con "El poder del perro" a la cabeza

"El poder del perro", de la neozelandesa Jane Campion, es la película con más nominaciones para la 94ta. edición de los premios Oscar que se estregaran este domingo en Los Ángeles, aunque "CODA", que aspira a tres candidaturas, aparece como la gran contendiente para la máxima estatuilla.

- Mejor Película: "Belfast", "CODA", "No miren arriba", "Drive My Car", "Duna", "Rey Richard: Una familia ganadora", "Licorice Pizza", "El callejón de las almas perdidas", "El poder del perro", "Amor sin barreras"

- Mejor Dirección: Kenneth Branagh ("Belfast"), Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car"), Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza"), Jane Campion ("El poder de perro"), Steven Spielberg ("Amor sin barreras")

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

- Mejor Actor: Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Benedict Cumberbatch ("El poder del perro"), Andrew Garfield ("Tick, Tick... Boom!"), Will Smith ("Rey Richard: Una familia ganadora"), Denzel Washington ("La tragedia de Macbeth")

- Mejor Actriz: Jessica Chastain ("Los ojos de Tammy Faye"), Olivia Colman ("La hija oscura"), Penélope Cruz ("Madres paralelas"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), Kristen Stewart ("Spencer")

- Mejor Actor de reparto: Ciarán Hinds ("Belfast"), Troy Kotsur ("CODA"), Jesse Plemons ("El poder del perro"), J.K. Simmons ("Being the Ricardos"), Kodi Smit-McPhee ("El poder del perro")

- Mejor Actriz de reparto: Jessie Buckley ("La hija oscura"), Ariana DeBose ("Amor sin barreras"), Judi Dench ("Belfast"), Kirsten Dunst ("El poder del perro"), Aunjanue Ellis ("Rey Richard: Una familia ganadora")

- Mejor Guion original: "Belfast", "No miren arriba", "Rey Richard: Una familia ganadora", "Licorice Pizza", "La peor persona del mundo"

- Mejor Guion adaptado: "CODA", "Drive My Car", "Duna", "La hija oscura", "El poder del perro"

- Mejor Fotografía: "Duna", "El callejón de las almas perdidas", "El poder del perro", "La tragedia de Macbeth", "Amor sin barreras"

- Mejor Edición: "No miren arriba", "Duna", "Rey Richard: Una familia ganadora", "El poder del perro", "Tick, Tick... Boom!"

- Mejor Diseño de producción: "Duna", "El callejón de las almas perdidas", "El poder del perro", "La tragedia de Macbeth", "Amor sin barreras"

- Mejor Diseño de vestuario: "Cruella", "Cyrano", "Duna", "El callejón de las almas perdidas", "Amor sin barreras"

- Mejor Maquillaje y peinado: "Un príncipe en Nueva York 2", "Cruella", "Duna", "Los ojos de Tammy Faye", "La casa Gucci"

- Mejores Efectos visuales: "Duna", "Free Guy", "Sin tiempo para morir", "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos", "Spider-Man: Sin camino a casa"

- Mejor Sonido: "Belfast", "Duna", "Sin tiempo para morir", "El poder del perro", "Amor sin barreras"

- Mejor Banda sonora: Nicholas Britell por "No miren arriba", Hans Zimmer por "Duna", Germaine Franco por "Encanto", Alberto Iglesias por "Madres paralelas", Jonny Greenwood por "El poder del perro"

- Mejor Canción original: Dixson y Beyoncé Knowles-Carter por "Be Alive" ("Rey Richard: Una familia ganadora"), Lin-Manuel Miranda por "Dos oruguitas" ("Encanto"), Van Morrison por "Down to Joy" ("Belfast"), Billie Eilish y Finneas O'Connell por "No Time to Die" ("Sin tiempo para morir"), Diane Warren por "Somehow You Do" ("Four Good Days")

- Mejor Película internacional: "Drive My Car" (Japón), "Flee" (Dinamarca), "La mano de Dios" (Italia), "Lunana: A Yak in the Classroom" (Bután), "La peor persona del mundo" (Noruega)

- Mejor Película animada: "Encanto", "Flee", "Luca", "La familia Mitchell vs. las máquinas", "Raya y el último dragón"

- Mejor Documental: "Ascension", "Attica", "Flee", "Summer of Soul", "Writing with Fire"

- Mejor Cortometraje: "Ala Kachuu (Take and Run)", "The Dress", "The Long Goodbye", "On My Mind", "Please Hold"

- Mejor Cortometraje animado: "Affairs of the Art", "Bestia", "Boxballet", "Robin Robin", "The Windshield Wiper"

- Mejor Cortometraje documental: "Audible", "Lead me Home", "The Queen of Basketball", "Three Songs for Benazir", "When We Were Bullies"

Con información de Télam