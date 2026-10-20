No se puede creer la barbaridad que dijo Feinmann en vivo sobre el paro de subtes: "El curro del asbesto"

La jornada de martes se vio fuertemente marcada por el paro total de subtes que duró seis horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cual fueron detenidos los metrodelegados Claudio Dellecarbonara, Néstor Segovia y Facundo Heredia, aunque luego fueron puestos en libertad.

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Desde luego, la medida de fuerza tuvo enorme repercusión en los medios de comunicación, incluyendo en A24. Allí muchos de sus periodistas hablaron al respecto, aunque una conversación entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi durante el pase entre ambos generó suma controversia en redes.

Este martes hubo un paro de subtes por seis horas.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre los trabajadores del subte?

"La sociedad se cansa de los extorsionadores", disparó en determinado momento el primero de ellos, añadiendo que "parte de la política está bien que se haya cansado también de los extorsionadores, porque antes la política permitía que estos tipos manejen servicios públicos, la vida de todos los argentinos".

En ese sentido, aseguró: "Dellacarbonara sabe que se le termina la joda, porque sabe que esta gestión de Jorge Macri, como no lo hizo la gestión anterior del gobierno del PRO, compró coches nuevos cero kilómetros para la línea B de subte, que se están fabricando en estos momentos en China. En estos momentos hay una delegación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, justamente en el lugar donde se están fabricando, y tengo entendido que esos coches de subte para la línea B van a llegar al país en mayo del año que viene, para reemplazar toda la flota actual del material rodante en la línea B".

Tras reiterar que "se les acaba la joda", fue específico sobre aquello a lo que se estaba refiriendo, generando un enorme repudio: "Hasta ahora la jodita era el asbesto. Los números no le dan a lo del asbesto, porque no está comprobado lo que ellos dicen. Cuando lleguen los coches cero kilómetros, se les acaba el curro de extorsión del asbesto ¿no?". Cabe recordar que ese elemento está prohibido desde 2001, pero que está sin embargo presente en las instalaciones de varios de los ramales, razón por la cual sus trabajadores se exponen a graves problemas de salud, sobre todo el cáncer de pulmón.