En una entrevista en el programa Alguien tiene que decirlo por Radio Mitre, la ministra Patricia Bullrich se refirió a las versiones sobre una supuesta conversación con Karina Milei vinculada con el escenario electoral hacia 2027. El conductor Eduardo Feinmann le preguntó de forma directa si la secretaria general de la Presidencia le había solicitado que desistiera de una eventual candidatura.

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Frente a la consulta sobre si Karina Milei le pidió que se baje del 2027, Bullrich rechazó de plano la versión y respondió: "Es que no me puede pedir que me baje de algo que yo nunca me subí". A partir de esa afirmación, la funcionaria buscó quitarle entidad a las especulaciones y analizó la velocidad con la que circulan las interpretaciones políticas.

La respuesta sobre las especulaciones hacia 2027

Durante la conversación, Bullrich detalló cómo percibe el tratamiento de las declaraciones públicas en el debate mediático: "Es una cosa que es como una discusión, yo me río, porque descubrí una cosa en este tiempo, que las palabras y los análisis van tomando autonomía y distancia de lo que uno dijo", señaló.

En ese sentido, comparó la dinámica de los análisis políticos con el ritmo de las redes sociales: "Entonces yo digo A y de golpe veo que hay un análisis que está por la Z. Entonces me río, porque digo cómo es la evolución, así es como Twitter es rapidísimo. Bueno, hoy la construcción del análisis y de la palabra tiene una velocidad enorme", agregó.

El rechazo al verticalismo dentro del espacio

Más allá de desmentir el presunto pedido sobre las elecciones de 2027, Patricia Bullrich definió su postura respecto al funcionamiento interno del oficialismo y remarcó su perfil dentro del Gobierno.

"Quizás acá se pensó: 'Esto es muy vertical y Patricia no es vertical'. Yo no soy vertical, nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada", enfatizó en el intercambio radial con Feinmann.

Para concluir sobre el tema, la ministra sintetizó su concepción sobre su participación en el proceso político: "A mí me gusta ser parte, ser socia de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar".