Nicolás Repetto y Florencia Raggi hablaron por primera vez sobre su "separación" tras 30 años de relación: "Estamos..."

Nicolás Repetto estuvo presente en la última emisión de Otro Día Perdido y tuvo un dialogo en vivo con la modelo Florencia Raggi.

Luego de que el periodista Nicolás Repetto publicara una nostálgica canción que hace referencia indirecta a su vínculo con la modelo Florencia Raggi, ambos decidieron romper el silencio y aclarar las especulaciones que circularon durante estas últimas semanas en una emisión de Otro Día Perdido, el ciclo de El Trece conducido por Mario Pergolini.

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En ese marco, durante el programa, Repetto atendió una llamada de Florencia y protagonizó un cariñoso intercambio con ella que ayudó a desmentir los rumores sobre una posible crisis de pareja tras 30 años de relación. Al contestar, la saludó con ternura: “Hola amore, ¿cómo va?”.

Luego, el artista le pasó el teléfono a Pergolini, quien no dudó en contarle a Raggi el motivo de la comunicación telefónica y le comentó: “Le dije que había rumores de que ustedes no estaban bien”. Rápidamente, Florencia desmintió las especulaciones y dejó en claro cómo atraviesan su relación luego de un largo tiempo juntos: “Estamos mejor que nunca, volve que te extraño”.

Qué pasó entre Nicolás Repetto y Florencia Raggi

El periodista y comunicador Nicolás Repetto y la modelo Florencia Raggi quedaron en el foco del escándalo luego de que Nicolás Repetto publicará Flotar, una canción dedicada, supuestamente, a Florencia Raggi, durante un momento personal difícil que atravesaron como pareja en la pandemia del 2020. En ese período, él se instaló en Uruguay mientras ella permaneció en Buenos Aires con sus hijos.

La canción fue escrita por Repetto e interpretada por su hija, Renata Repetto, quien le puso la voz. En octubre de 2025, Florencia compartió el tema en sus redes sociales y contó que Nicolás se lo había compuesto durante una etapa muy difícil. También expresó que, para ese momento, ya habían atravesado aquella situación. La letra utiliza la imagen de un barco que queda a la deriva y la idea, según el autor, de seguir flotando sin luchar contra la corriente.