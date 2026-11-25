Nico Occhiato recibió las primeras críticas a su nueva serie y, lejos de ofenderse, eligió responder con ironía. Lo hizo en redes sociales, con un mensaje que se viralizó rápidamente. Su estrategia fue clara: coincidir con todo y agradecer la publicidad.

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Somos así, la ficción que LUZU produjo junto con Disney+ y Pampa Films, y que se estrenó hace una semana. La serie recibió comentarios duros. En Intrusos, Rodrigo Lussich leyó una crítica de una página especializada que comparaba la propuesta con Friends, y el panel hizo su propio análisis. Ángel de Brito también opinó en Bondi Live. "Empecé a ver la serie de Nico Occhiato. Vas viendo y no pasa nada", dijo.

La respuesta de Occhiato en redes sociales

Occhiato salió a contestar con ironía. "Coincido en todo, es malísima", escribió. Y siguió con una chicana a su propio socio: "La gente de Disney no entiende nada haciendo una alianza con LUZU jaja".

Después, le puso el moño al mensaje. "Gracias por dedicarle tanto tiempo a la promoción de nuestra serie", agregó, con un corazón. Con esas palabras, dio vuelta las críticas y las presentó como difusión gratuita.

Luego, el conductor cerró con una pregunta que sirvió para llamar a sus seguidores y que salten ellos a defender su producto: "A los que ya la vieron, los leo acá abajo. ¿Qué les pareció?", escribió. Así, dejó la discusión en manos de la gente.

El posteo de Occhiato contra Lussich.

La lógica del engagement

La respuesta de Occhiato muestra una lógica conocida en las redes: que hablen bien o mal, pero que hablen. En ese sentido, las críticas, aunque duras, suman conversación y ayudan a que más gente se acerque a verla.

Entre críticas de programas de chimentos y chistes en redes, Somos así ya está en boca de todos. Ahora queda ver si la audiencia coincide con los críticos o con el propio Occhiato, que, al menos en broma, ya dijo que está de acuerdo con todos.