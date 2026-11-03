"Nadie la quiere": Jorge Rial reveló que una famosa conductora podría quedarse sin trabajo pronto

Jorge Rial volvió a encender el mundo del espectáculo con una de sus habituales revelaciones sobre lo que ocurre detrás de escena en los medios. Esta vez, desde su nueva señal de streaming, apuntó contra una de las figuras más reconocidas de América TV y anticipó que su continuidad en la pantalla estaría lejos de estar garantizada.

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Un negocio que cayó mal

La protagonista de la historia es Mariana Fabbiani, cuyo futuro en el canal habría quedado en jaque tras la venta de Mandarina, la productora de su marido, Mariano Chihade, a un nuevo grupo empresarial. Según contó Rial, la operación generó un fuerte malestar en las autoridades de la emisora, que no habrían sido informadas a tiempo de la negociación.

Mariana Fabbiani podría quedarse sin trabajo.

El periodista reconstruyó el momento exacto en que estalló la tensión. “Fue un quilombo. Juan Cruz Ávila se sentó con Mariano Chihade cuando empezaron los rumores, él le dijo que todavía no estaba definido y mientras hablaban ahí, frente a frente, a Ávila le empezaron a llegar notificaciones con la confirmación. La mentira es lo que más molesta”, relató.

Números que no acompañan

Más allá del enojo por la forma en que se cerró el acuerdo, Rial deslizó que la situación de la conductora en el canal ya venía complicada. De acuerdo con su versión, los promedios de rating de su ciclo no serían los esperados, por lo que una eventual salida no representaría una gran pérdida para la señal.

Fue entonces cuando lanzó la frase más picante de su descargo. “Mariana Fabbiani es la que menos importa: no factura, no tiene rating y a América no le interesa. Es más, para América sería un alivio que ella se vaya. Nadie la quiere, ni el 9, ni América”, disparó sin filtro.

“Una traición”

Lejos de quedarse ahí, el conductor también cargó contra la pareja. “Mariano Chihade y ella forman un matrimonio al que le encanta tirar mierda en toneladas hacia afuera y cuando esa mierda le vuelve, se ofende”, sentenció con su estilo habitual.

Para Rial, el problema de fondo es la manera en que se concretó la venta. “Sobre todo por haber vendido de esa manera, sin consultar. Mandarina crece y se hace fuerte cuando América le abre las puertas. Irse así es una traición y de esas que se pagan. Hay mucho enojo”, aseguró.