Snoop Dogg hace su estreno con "Algorithm" como ejecutivo de Def Jam Recordings

El icónico rapero Snoop Dogg presentó "Algorithm", su primer proyecto para el sello Def Jam Recordings, una división de Universal Music Group, a la que se incorporó a mediados de este año como consultor ejecutivo.

El álbum reúne a algunos de los artistas del sello como Fabolous, Dave East, Yk Osiris, Jadakiss, Benny The Butcher y Camino y al propio Snoop Dogg que lanzó el nuevo material junto a un video oficial de su colaboración con "Go To War" con Blxst.

Entre los singles lanzados anteriormente, están "Big Subwoofer" con Mount Westmore (Snoop, Ice Cube, E-40 y Too Short), "Murder Music" con Busta Rhymes, Jadakiss y Benny The Butcher, y "Like My Weed" con Jane Handcock.

"Tantos estilos de música, rompe el algoritmo. En este momento, el algoritmo nos dice que tienes que rapear de esta manera, tienes que sonar de esta manera, pero no te dicen cómo se supone que se debe sentir. Mi algoritmo te dará una sensación, no un sonido. Hay mucho talento en este disco", sostuvo, a través de un comunicado de prensa.

En el video que acompaña al anuncio del lanzamiento, Snoop caracterizó a Def Jam como "el santo grial del hip-hop" y dijo que su enfoque principal está puesto en "ayudar a los artistas y darles amor, sabiduría, orientación y comprensión, enseñarles algunos trucos que aprendí en el juego: diversificar sus portfolios para que sean superestrellas".

Con información de Télam