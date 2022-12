Por primera vez en 35 años, dos ex The Smiths vuelven a unir fuerzas en un single

Andy Rourke, exbajista de The Smiths, volvió a coincidir en un estudio junto a su excompañero, el guitarrista Johnny Marr, 35 años después de la disolución del famoso grupo británico liderado por Morrissey, en el single "Strong Forever".

Se trata de una canción que formará parte del futuro disco de Blitz Vega, la nueva agrupación que conformó Rourke junto al exguitarrista de Happy Mondays Kav Blaggers.

"Nos acercamos a algunas personas para que participaran en la pista y le pregunté a Johnny, quien muy amablemente grabó algunas guitarras y las envió. Johnny y yo seguimos siendo amigos, nos conocemos desde que teníamos 13 años. Es mi amigo más antiguo y querido y siento que nuestra amistad se fortalece a medida que pasa el tiempo”", dijo Rourke, a través de un comunicado de prensa.

Precisamente, ambos excompañeros habían coincidido en escenarios en otras oportunidades, como cuando el bajista subió a tocar como invitado en el clásico "There Is A Light That Never Goes Out" durante un show del guitarrista junto a The Killers en el Madison Square Garden .

Sin embargo, es la primera vez que dos miembros de The Smiths registran un tema juntos en un estudio.

"Strong Forever" aparece como un fuerte alegato en contra del bullyng y la discriminación en su lírica, sobre un sonido que remite indefectiblemente a la llamada "movida de Manchester", ciudad que dio origen tanto a The Smiths como a Happy Mondays.

De hecho, el tema fue pensado como parte de una campaña contra la discriminación y el acoso para el fútbol de las Naciones Unidas en el Reino Unido.

La canción será parte del disco de Blitz Vega, cuyo lanzamiento se anuncia para el año próximo.

Con información de Télam