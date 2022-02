Luciana Morelli viene de Suiza para presentar "Lo abismal, el agua"

La cantante y compositora argentina residente en Suiza Luciana Morelli llegó al país para presentar con dos conciertos su último registro discográfico, "Lo abismal, el agua", que bajo las formas del jazz gira en torno de los viajes y está integrado por composiciones propias.

La cantante, de 31 años y radicada en Basilea desde septiembre de 2019, responsable de la voz, la composición y los arreglos, tocará al frente de un quinteto integrado por Philipp Hillebrand (clarinetes), Paz Villahoz (piano), Sebastián de Urquiza (contrabajo) y Juan Cruz Donati (batería) el jueves 17 a las 20 en Thelonious Club (Nicaragua 5549) y el sábado 19 en el mismo horario en el Centro Cultural Nueva Uriarte (Uriarte 1289), ambas fechas en la Ciudad de Buenos Aires.

"Lo abismal, el agua", debe su nombre a un hexagrama del libro de la mutaciones chino "I Ching", fue grabado en los estudios del Jazz Campus de Basilea en octubre 2020 y está compuesto por "ocho composiciones que arreglé especialmente para el quinteto que son episodios de la historia de un viaje, que fue el viaje que me llevó a migrar a Suiza", relató la intérprete a Télam, sobre el grupo de canciones que comenzó a gestarse en Buenos Aires en 2016.

El material, que fue editado en formato físico y digital a través del sello Ears & Eyes Records del bajista Matthew Golombisky, se puede conseguir a través de la cuenta de bandcamp de Luciana Morelli y fue seleccionado como "Album of the Week" por NQ Jazz del Reino Unido y el programa Jazz am Sunntig de Radio Rabe de Suiza y se transmitió en programas internacionales de radio de Estados Unidos, Canadá, Polonia Alemania y Suiza, entre otros países.

Hablando sobre el material, que cruza también elementos del folclore argentino y la improvisación libre, Morelli dice que su formación siempre fue la del jazz.

"Es el lugar desde el que me paro para expresarme musicalmente y pensar la forma de la música y cómo interpretarla, con un valor en la improvisación, las armonías y el entramado compositivo", destacó.

Sobre la sonoridad folclórica que recorre el material, Morelli aseguró que "no fue forzado ni intencional o consciente sino que es algo que está en mi forma de componer y que tiene que ver con la música que escucho".

A la hora de encontrar referencias en este sentido, Morelli destacó los arreglos y composiciones de Puente Celeste y de Andrés Pilar en Don Olimpio, junto a la contrabajista canadiense Speranza Spalding, y la guitarrista y cantante chilena Camila Mezza, además de músicas históricas de su historia biográfica como el rock argentino, Charly García, Luis Alberto Spinetta y el folclore.

El material que fue grabado en Suiza por Morelli, Hillebrand y De Urquiza junto al baterista brasileño Paulo Almeida y el pianista mexicano Mauricio Silva Orendain ya fue presentado en Basilea, Zurich y Berna por ese quinteto aun con las restricciones que impuso la pandemia para la música en vivo.

La cantante, que en el Jazz Campus de Basilea cursó la maestría en Interpretación y ahora la hace en Composición, destacó que como compositora hace materiales que luego va a interpretar.

Más allá de la música para la obra teatral "Suyay", actualmente en cartel, dice que no tiene "aun experiencia de poner en perspectiva mi trabajo tocado por otros y estando por fuera, sino que en la actualidad está muy intrincado el rol de compositora e intérprete y a veces me cuesta tomar distancia".

"Por ese motivo -agregó- trabajé con Melina Moguillesvky en la producción artística de estas canciones para trabajar las letras y eso fue muy importante porque a veces uno canta como compositora y no como intérprete y desde ese lugar sale todo demasiado prolijo, mientras que desde el rol de intérprete puedo ensuciar más el material para que salgan las cosas más interesantes y no necesariamente lo que está escrito".

Con información de Télam