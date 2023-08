Lucho SSJ y su recuerdo del remix de "Tumbando el Club" que marcó un "antes y un después" en el trap

A más de cuatro años de la salida del remix de “Tumbando el Club”, el remix que tenía a Neo Pistea como anfitrión y a los máximos referentes de la escena dando el presente como invitados, el rapero Lucho SSJ sentencia que aquel junte histórico marcó “un antes y un después” para la evolución del movimiento y compartió detalles inéditos sobre “Hoy me levanté”, una nueva colaboración colectiva que conecta a raperos de Argentina, Uruguay y Chile.

“No éramos conscientes de que estábamos haciendo un pedazo de historia”, evocó Lucho, en diálogo con Télam, sobre aquella canción que terminó de “unir” a toda la escena del trap local y que reunía en una pisa las voces de los raperos Duki, YSY A, Cazzu, C.R.O, Obie Wanshot, Khea, Coqeéin Montana, Marcianos Crew y al propio Lucho SSJ, bajo la producción de 0-600 en el Track: “Tuvo muchos números y se volvió internacional. Realmente fue un cambio rotundo para toda nuestra escena Era el primer tema grande en el que colaboraban muchos artistas. No se había hecho algo así acá”.

Y agregó: “Fue un ‘boom’ trascendental. Me acuerdo de las repercusiones en Instagram, de todo el mundo diciéndome “rompiste, rompiste, rompiste”. Yo estaba súper contento. Me enteré que iba a estar por una publicación de Neo que subió un dibujito de todos al estilo de Dragon Ball Z. A mí me había hecho como un Goten chiquito. Yo ya tenía una carrera musical, pero no me lo esperaba. Me quedé en mi casa todo el día escribiendo y escribiendo versos; después llegué al estudio y estaban los pibes. Tiré el primer verso y me dijeron “dejá eso, la rompiste”. Y del rodaje me acuerdo de las risas, de estar ahí con los pibes boludeando y disfrutando mucho, que es lo más importante”.

En diálogo con Télam, el artista nacido en Escobar como Luciano Vega explicó que la unidad de nuestra escena es un valor que empieza a tomarse como ejemplo en otras escenas hispanoparlantes: “Las primeras veces que fui para España me decían eso: que nosotros estábamos muy unidos y demás. Yo pienso que eso va en uno, en que un artista le escriba a otro para hacer algo. No va mucho más allá de eso. Es natural para nosotros, que en vez de fijarnos tanto en las posiciones, si este está subiendo más o menos que yo, o si soy mejor que este y el otro, es mejor darnos la mano, hacer algo y pintar un cuadro juntos. Estamos compartiendo arte para llevárselo a la gente. Si yo tengo mi público y vos tenés este otro, entonces unámoslos”

“Acá se fue dando de forma natural, también por la movida del Quinto Escalón que hizo que muchos nos conociéramos ahí. Hasta gente como Kaleb Di Masi que hoy en día hace otro género (el turreo) estaba metido ahí. Muchos artistas nos conocimos personalmente en esa plaza, eso hizo que la unión fuera como más natural pero en España recién ahora están compartiendo los valores de la colaboración y está súper bueno para que tengan un “boom” como el que tienen que dar. Cuando terminó el Quinto, confiábamos en el proyecto de la música y al final terminó siendo lo que fue. Yo sabía que estaba por empezar una etapa mucho mejor para mí y todos los chicos”, comentó.

Lucho fue convocado hace dos años por el rapero uruguayo Franux BB para una canción que recién tendría su estreno hace apenas dos meses y donde también están otros referentes de aquella escena como Pekeño 77, otros argentinos como Neo Pistea, C.R.O y Lil Troca, además del chileno Harry Nach: “Estuvo frenado por que Franux tuvo problemas de contrato y también porque estaba pendiente si se subía este u otro artista. Hoy lo escuchás y sigue teniendo esa frescura. Lo hicimos en ese tiempo que el trap estaba prendido fuego, pero por fin vio la luz. Estoy muy contento”.

Télam: Otra colaboración que también tuvo su estreno hace muy poco fue la de “01 dE ENEro” con Duki, ni más ni menos que la canción que abre su último disco “Antes de Ameri”

Lucho SSJ: Fue muy loco volver a grabar con él en “01 dE ENEro”, una canción que hicimos el segundo día del año. Me escribió, nos juntamos en el estudio. Empezó el tema rompiendo y después cuando llegó mi parte me dijo que había quedado muy buena y que tenía que estar en el disco. A la semana subió una historia a las redes escuchándolo y ahí me di cuenta de que iba en serio. Después se re contra cebó. “El gordo me está mostrando el tema, la rompieron”, me decía todo el mundo. Y recién dos semanas antes de que saliera “Antes de Ameri” me dijo que iba a ser el tema de apertura. Me quedé flasheado, muy potente. Y, bueno, súper contento porque él siempre se acuerda de mí para darme la oportunidad, y sabe lo que soy capaz de hacer. Por eso también me pone en ese tipo de lugares para que yo pueda dar todo mi potencial. Yo lo tengo súper normalizado, pero Duki es uno de los artistas más grandes del momento.

Con información de Télam