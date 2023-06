La Joaqui y Callejero Fino recuperan el espíritu de sus épocas en el freestyle con "CERO$"

Los artistas urbanos La Joaqui y Callejero Fino se unen nuevamente en “CERO$”, una canción que recupera el espíritu de sus inicios en las batallas de freestyle en las plazas con una pista de rap que termina fusionandose con ritmo de rkt, el género que los tiene como protagonistas en la escena urbana actual.

La dupla, que a finales hace poco más de una semana había estrenado otra colaboración titulada "LATI2", obsequia barras afiladas que buscan visibilizar las difíciles situaciones a las que muchas veces están expuestos los chicos y jóvenes en los barrios populares.

La canción busca ponerle luz a la problemática de las drogas, con un video que muestra la crudeza de estas realidades: "No compró ni con paco ni con porro”, remata La Joaqui en una de los versos, mientras que Callejero Fino clama que "las maldades se aprenden de cachorro".

"Crear este tema, para mí fue un viaje, me llevó a mi época más radicalizada, y de pura cepa rapera Es muy loco porque tiempo atrás hubiese sido impensado la posibilidad de amalgamar dos géneros que amo como el rap y el RKT", señaló la rapera marplatense, tras el estreno.

La canción está editada por Goat Records -el sello discográfico de La Joaqui- y producida por Alán Gómez, el DJ y productor argentino que también acompañó estuvo detrás de otras de sus canciones como "Butakera" junto a El Noba y "Amanecemos".

En diálogo con Télam, en vísperas del estreno de su último EP titulado "Barbie Copiloto", señalaba que los "prejuicios siempre están vinculados con las carencias": "Y, por más que sea ridículo, no juzgamos generalmente el vestido que se pone Kim Kardashian, y hasta pasa por 'innovador'. El prejuicio se basa en pensar que hay un espacio de la sociedad, el lado más marginal, que no tiene derecho a ciertas cosas, deportes y actividades. A veces me llaman resentida social por hacer esta clase de comentarios, pero así es como lo vivo".

Con información de Télam