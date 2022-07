Damien: "Ser artista callejero ayudó mucho a mi autoestima"

El cantante español Damien conversó con Télam acerca de sus días como artista callejero, su paso por el popular "reality" "Operación Triunfo" y sobre la fresca actualidad que traen las canciones de su primer EP titulado "Glow", donde conviven los sonidos urbanos con las melodías del r&b y el pop y las guitarras acústicas.

Damion Fiore, conocido artísticamente como Damien, incursionó en la música a los 16 años, dando sus primeros pasos en las calles de su Tenerife natal y continuando luego su oficio como artista callejero por las calles y bares de Madrid, a donde llegó a los 20 años y sin imaginar que, apenas dos años después, tomó parte en la versión española de "Operación Triunfo".

"Ser artista callejero me ayudó muchísimo en mi autoestima, yo era un niño muy introvertido y eso ayudó muchísimo a socializarme. Fue lo que hizo enamorarme aun más de la música y es algo que me encantaría volver a hacer", sostuvo sobre esos primeros años en la música antes de la explosión de popularidad que devino con su llegada a la televisión, donde terminó en 2018 "por pura coincidencia":

En ese sentido, recordó que "al principio actuaba en la calle y en bares de Madrid, y ni siquiera conocía el programa" y agregó: "Pero la gente me iba diciendo de apuntarme así que me enteré de dónde eran los castings y me puse en la fila. Después de algunos meses y varios castings acabe dentro del programa y el resto es historia".

Sin demasiadas expectativas, se adentró en una experiencia que acabó por costarle su estabilidad emocional y por desorientar su búsqueda artística: "Al entrar, mis expectativas no estaban muy claras, porque no conocía bien el programa. Tampoco sabía lo mucho que me iba a costar tanto emocional como artísticamente. Fue muy raro salir del programa y tener a tanta gente que me conocía y me seguía; fue muy difícil adaptarme. Iba a los estudios a hacer canciones, y no tenía ni idea de lo que quería hacer".

"Me costó mucho adaptarme; no sabía nada y mucha gente me hablaba sin conocerme, y a veces hasta parecía que se querían aprovechar de mí, pero me sirvió mucho para aprender sobre cómo funciona el mundo de la música, la estructura que hay detrás de sacar música y lo complejo que es crear una carrera", señaló el artista español, con raíces familiares inglesas y alemanas.

Tras romper su vínculo con una multinacional, el joven retomó su carrera otra vez y decidió apostar un pleno por la autogestión: "Como artista independiente las canciones son realmente mías, los másteres están a mi nombre y tengo más control sobre cuándo y que sacar", reflexionó.

Según su mirada, "es muy difícil darse visibilidad en las plataformas digitales siendo un artista independiente" pero es necesario recorrer ese camino para afianzar su nicho de "fanáticos" y conquistar "números" que lo hagan "más fuerte" en futuras negociaciones con la industria musical.

Con la cosecha de aquellas experiencias y acompañado por los productores Dred Bey y Mike Wit, Damien se puso a trabajar de nuevo en su música y así fueron apareciendo dentro del estudio las canciones de "Glow", su flamante EP donde predominan los ritmos urbanos actuales: "Ahora estamos trabajando en nuevas canciones para este verano y en otro proyecto aún más grande. No creo que sea un disco, pero nunca se sabe".

"Es difícil competir en las plataformas, sale mucha música y si eres más pequeño es difícil que la gente te llegue a escuchar. Lo que sí sé es que lo que me gusta es hacer música y lo voy a seguir haciendo hasta el día que me vaya; creo que tenemos que disfrutar más del proceso e intentar no obsesionarnos con los números", concluyó.

Con información de Télam