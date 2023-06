Broke Carrey recreará su "Buenos Aires Motel" con dos funciones en el Margarita Xirgu

El cantante y compositor Manuel Montenegro, más conocido por su nombre artístico Broke Carrey, sellará en agosto dos presentaciones de su disco titulado "Buenos Aires Motel" desde el escenario del porteño Teatro Margarita Xirgu

Tras agotar la fecha del 11 en pocas horas, el músico y miembro del colectivo artístico RipGang sumó una segunda función para el 12 de ese mes.

Con su último trabajo, se abre camino dentro de la escena urbana con una versión de reggaetón atormentada y melancólica que no sólo no resigna el acento porteño sino que, además, tiene como misión “hacer que el resto del mundo cante como argentinos”, según señaló a Télam en vísperas de aquel estreno.

Antes de su lanzamiento y a modo de promoción, intervino tres lugares icónicos de la Ciudad como el Palacio Barolo, La Catedral Club y el Teatro Margarita Xirgu para acompañar la narrativa de su nueva obra.

Su última acción pública, en el teatro del barrio de San Telmo donde montó un escenario circular en el centro y vistió como un hotel para recibir a los “huéspedes” invitados, tuvo como inspiración las “listening parties” que Kanye West hizo para presentar “Donda”.

"En la cuarentena en 2020 después de escuchar unos vinilos de mi tío Pablo que falleció antes de que yo naciera me inspiré para hacer algo que suene a Buenos Aires. Virus, Sumo, Los Redondos, Fito, para mí sonaban a Buenos Aires y quise crear algo que suene a la ciudad que tanto amo", explicó al cerrar aquella performance y presentar un disco que, además, tiene invitados como Dillom, Juliana Gattas (Miranda!) y Taichu.

Entre otras inspiraciones el autor destacó a la película hongkonesa "Happy Together", de Wong Kar-wai, filmada en Buenos Aires y estrenada en 1997, para expandir su voz atormentada como narrador: "Soy yo en un momento más oscuro. Hoy ya no estoy en esa, pero en aquél momento de oscuridad estaba confundido y perdido y terminó saliendo esa cosa melancólica y medio tanguera por momentos".

"La arquitectura de Buenos Aires fue algo que también me terminó de inspirar mucho: el disco retrata esa cosa antigua que tiene la ciudad, sobre todo en la zona del centro y de Congreso. Me encanta que está como todo medio venido abajo, medio con hollín. Me gusta esa cosa tercermundista que tenemos. Encuentro belleza en todo eso", añadió.

Con información de Télam