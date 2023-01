Bizarrap y Shakira lograron el mejor debut para una canción en español en YouTube y Spotify

La alianza entre el productor argentino Bizarrap y la cantante colombiana Shakira, que el último miércoles se plasmó en la "Bzrp. Music Session #53", se convirtió en la canción en español con el mejor debut en la historia de Youtube y Spotify.

La canción tuvo en su primer día 45 millones de visualizaciones en YouTube y se convirtió en la canción latina con mejor debut en la historia de esa plataforma, superando ampliamente a "Despacito RMX" que alcanzó 24,8 millones en 24 horas.

En Spotify, el hit de Shakira y Bizarrap debutó con 14,39 millones de escuchas en un día, el máximo de una canción en español y el quinto puesto a nivel global.

Además, la colaboración entre la estrella mundial colombiana y Bizarrap tuvo el "mejor alcance" con 3,6 millones de reproducciones en una hora, consolidándose como la Music Session con más escuchas en menos de 24 horas.

Shakira, quien también protagoniza el video con la estética insignia que remite al estudio casero que el productor tenía en su casa familiar de la localidad del conurbano bonaerense de Ramos Mejía, se convirtió también en la artista femenina con el mejor debut (#1) en una Music Sessions.

De esa manera, el track llegó a posicionarse como la canción en español con el mejor debut tanto en la historia de Youtube como de Spotify.

En el caso de la plataforma musical, los mejores estrenos a nivel global tienen a la estrella del pop estadounidense Taylor Swift en los primeros cuatro lugares, con "Anti-Hero" (17,39 millones se reproducciones), "Lavender Haze" (16,42 millones), "Snow on the Beach" (15 millones) y "Maroon" (14,4 millones).

El hit de Shakira y Bizarrap debutó apenas por debajo de los números del cuarto puesto, con 14,39 millones, lo que le posibilitó entrar al top 5 de reproducciones globales en su primer día.

En la canción, Shakira apeló a la descarga confesional para escribir sus partes: "Esto es pa' que te mortifique', mastique' y trague', trague' y mastique'. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques", canta Shakira en relación a su ex, el futbolista Gerard Piqué, excompañero de Messi en el Barcelona, y con el que la colombiana tiene dos hijos.

"Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", frasea una estrofa del nuevo hit mundial.

El productor musical viene de cerrar el 2022 como el argentino más escuchado del mundo, según datos oficiales de Spotify, la plataforma de música con más de 456 millones de usuarios en todo el mundo.

Por otra parte, Bizarrap también fue noticia luego de que YouTube discontinuara de la plataforma su tema homenaje a la Selección argentina ante un pedido de la FIFA.

La canción "3 estrellas en el conjunto", que hizo Bizarrap en colaboración con Duki y La T y la M luego de la consagración en el Mundial de Qatar, quedó dada de baja del sitio tras una denuncia de la FIFA, que reclamó que se utilizaron imágenes de su propiedad sin consentimiento.

En el videoclip, además de ver a los cantantes y al productor, también aparecen imágenes del recorrido de la Selección hasta la consagración.

Con información de Télam