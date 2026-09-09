Murió Chiche Gelblung: cuál era la canción de su famosa cortina musical y de dónde venía

La muerte de Chiche Gelblung, que se conoció este miércoles 9 de septiembre de 2026, generó una ola de mensajes en las redes sociales para recordar distintos momentos de la extensa trayectoria del periodista. Entre ellos, volvió a aparecer una melodía que quedó para siempre ligada a su figura, la cortina musical de Memoria, uno de sus programas más recordados.

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Se trata de Gonzagueando, una canción instrumental que muchos argentinos reconocen apenas escuchan sus primeros acordes y que, con el paso de los años, quedó identificada directamente con Chiche. Tras conocerse su fallecimiento, varios usuarios volvieron a compartir el tema y surgieron preguntas: ¿de dónde habrá salido esa famosa cortina? ¿Fue hecha exclusivamente para el programa?

La canción que acompañó a Chiche en Memoria

Gonzagueando no fue compuesta especialmente para Gelblung ni para la televisión argentina. La canción pertenece al grupo brasileño Cama de Gato y fue compuesta por el músico Jota Moraes. El tema formó parte del álbum Dança da Lua, publicado en 1993. El disco reunió nueve composiciones instrumentales y contó con la participación de Moraes junto a Mauro Senise, Arthur Maia y Pascoal Meirelles.

Ese mismo año comenzó Memoria, el ciclo periodístico que Gelblung condujo en Canal 9 y que se convirtió en uno de los programas más reconocidos de su carrera. El espacio combinaba investigaciones, entrevistas, archivos y temas de impacto, con el particular estilo que caracterizó al periodista. Fue allí donde Gonzagueando encontró una nueva identidad para el público argentino: la canción pasó a funcionar como cortina del programa y terminó asociándose directamente con Gelblung.

De una canción brasileña a “la canción de Chiche”

La particularidad de esta historia es que la melodía ya existía antes de llegar a la televisión argentina. Gonzagueando había sido grabada y publicada en Brasil como parte del repertorio de Cama de Gato, pero su utilización en Memoria hizo que adquiriera una asociación completamente diferente para los espectadores argentinos.

Con el tiempo, la relación entre el tema y Gelblung se volvió tan fuerte que la canción comenzó a circular en internet identificada como “la cortina de Chiche Gelblung” o “la cortina de Memoria”, incluso cuando se compartía sin mayores referencias sobre su verdadero origen.

Las redes volvieron a poner el tema en escena tras la muerte del periodista. La melodía, que para muchos espectadores quedó asociada a las investigaciones y a las particulares historias que presentaba Memoria, funcionó así como una suerte de banda sonora de una época de la televisión argentina.

El origen de Gonzagueando

Detrás de aquella música que quedó instalada en la memoria televisiva argentina estaba Cama de Gato, el grupo brasileño de música instrumental. Fue una composición de Jota Moraes e integró Dança da Lua, editado en 1993. Así, una canción nacida en Brasil terminó teniendo una segunda vida al otro lado de la frontera. En Argentina, dejó de ser solamente un tema instrumental para convertirse en uno de los sonidos inmediatamente asociados con Chiche Gelblung.