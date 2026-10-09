Una movilera de América se la pudrió al conductor con una chicana íntima y quedó todo grabado: "Él tiene otra cosa chiquita"

Un comentario sobre el aspecto de una cronista desató un divertido cruce en la televisión paraguaya. Nadia Duarte participaba de una transmisión de América Noticias cuando sus compañeros repararon en que tenía el pelo mojado. Lo que comenzó como una advertencia sobre un posible resfrío derivó en bromas sobre una supuesta visita a un albergue transitorio y terminó con una respuesta que sorprendió a los integrantes del programa.

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El intercambio comenzó cuando la periodista Ingrid Noguera advirtió que Duarte tenía el cabello húmedo y le dijo que podía engriparse. La movilera respondió entre risas que se había quedado dormida durante todo el día. La conductora contó que un integrante del equipo, llamado Alan, había hecho un comentario sobre su apariencia.

A partir de allí, el conductor Diego Martínez se sumó a la conversación y le preguntó qué significaba tener el pelo mojado en el código callejero. "Que me bañé, pero para los hombres seguro significa que fui a un telo", respondió Duarte, con ironía.

El insólito cruce subido de tono entre dos compañeros de América TV: "Chiquita".

La cronista no se quedó ahí y apuntó contra el compañero que había iniciado la broma. "Dudo mucho de eso, para mí alguien le contó, por eso lo dice. El día que la vea con una chica lo voy a felicitar", lanzó.

La respuesta final de la cronista que hizo estallar las risas

Noguera también intervino en la charla y sugirió que Alan repetía comentarios ajenos sin conocer el tema por experiencia propia. Duarte coincidió con la conductora y siguió con las bromas. En ese contexto, Ingrid comentó que el compañero decía que la movilera tenía "olor a jabón chiquito". La cronista aprovechó la ocasión para rematar el intercambio con una frase de doble sentido: "Él seguramente tiene otra cosa chiquita también".