Moria Casán volvió a cruzar a Callejón y contó qué fue lo que más la enojó: "Es una barbaridad".

Moria Casán y María Fernanda Callejón volvieron a quedar cara a cara en La mañana con Moria, aunque esta vez el objetivo inicial era bajar la tensión después del fuerte cruce que habían protagonizado el día anterior. Sin embargo, la conductora aprovechó la conversación para aclarar algunas cuestiones y dejó en evidencia qué fue lo que más le molestó de las repercusiones que tuvo la discusión.

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"Yo sé lo que hago acá y se reproducen cosas que no tienen nada que ver con lo que se vive", comenzó diciendo Moria, en referencia a las versiones sobre supuestos gritos e internas dentro del programa. "Debe tener presente que esto es show, yo no me llevo ningún problema cuando me corro de la silla de ahí. No hay nada personal", explicó.

Ya sentada junto a Callejón, la conductora le preguntó cómo estaba y la actriz respondió con ironía: "Ahora que nos saludamos nos van a decir que somos panqueques". La One coincidió en que en un programa de televisión existen momentos de mayor o menor tensión: "Estamos haciendo un programa de tele en donde todos los días nos vemos con nuestros compañeros, y hay días buenos y días malos".

Moria Casán y María Fernando Callejón habían protagonizado un duro cruce en vivo.

El reclamo de Moria a Callejón

La conversación tomó otro rumbo cuando Casán le preguntó directamente a su panelista si realmente sentía que era maltratada por ella. "¿Vos sentís que yo te maltrato?", planteó. Y enseguida lanzó una frase que sorprendió por su contundencia: "Si vos sentís eso, entonces yo no te creo lo de Diotto".

Callejón buscó aclarar sus palabras y negó haber experimentado una situación de maltrato dentro del programa. "Yo no sentí maltrato, yo dije lo que la gente me deja en mensajes. Yo acá soy feliz", explicó. Pero Moria volvió sobre el punto que más le había molestado: "La palabra maltrato es una barbaridad", sentenció, al cuestionar que se utilizara ese término para describir el vínculo entre ambas.

La conductora también reconoció que hubo comentarios de su compañera que le molestaron, aunque insistió en que eso no significaba que existiera un conflicto personal. "No me enojo, pero si en algún momento me sale una chispa de discusión por una frase o algo, te lo digo acá. No hay toxicidad. Todo lo que entra tiene que salir", sostuvo.

Sobre el cierre, la actriz intentó dejar atrás la polémica y reconoció que podía haber generado malestar con alguna de sus intervenciones. "Si alguna vez sentiste que te falté el respeto, te pido disculpas de corazón", expresó. Sin embargo, Moria volvió a marcar cuál era el verdadero motivo de su enojo: "No, fue la palabra maltrato, que te la dijo alguien", respondió, en alusión a los mensajes que Callejón había recibido después del enfrentamiento.