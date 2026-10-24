En plena emisión por ESPN, un cronista del ciclo cuestionó el método de evaluación de Maru Botana, felicitó a sus compañeros por los Martín Fierro y provocó un freno inmediato de Sebastián Vignolo. La periodista dejó en claro qué piensa sobre volver a la competencia.

{{{htmlAmp}}}

La transmisión de F90 en ESPN tuvo un tramo fuera de lo habitual. Entre análisis futbolísticos y debates de actualidad, el programa de ESPN abrió espacio para un momento descontracturado que mezcló festejos por premios de la televisión con un reclamo en defensa de una de las integrantes del panel.

El protagonista fue el cronista conocido como El Talibán, quien desde el móvil tomó la palabra para repartir saludos, felicitaciones y, sobre el final, una queja que no pasó desapercibida en el estudio.

El freno de Vignolo al aire

Lejos de quedarse ahí, El Talibán extendió los saludos al conductor del programa, Sebastián Vignolo. Y lo hizo con una frase que hizo referencia al revuelo que rodeó la premiación: “Mucho panfleto, mucho pasacalle, pero fue paliza, me dijeron el otro día, así que lo quiero felicitar”.

La reacción del conductor fue inmediata. Lejos de sumarse a la chicana, Vignolo prefirió cortar de raíz cualquier posibilidad de polémica alrededor del evento y le pidió a su compañero que no avanzara por ese camino: “No te metas en esa, basta, no se metan”, lanzó en vivo, dando por terminado ese capítulo de los festejos.

La defensa de Morena Beltrán

Pero el cronista todavía tenía algo más para decir. Con el micrófono aún en la mano, cambió de tema y apuntó a lo que había ocurrido con otra figura del panel: Morena Beltrán, que había quedado fuera de competencia en MasterChef Celebrity.

“Quiero hacer un reclamo también, ¿eh? La quiero defender a mi compañera, a Morena Beltrán. Estuvo mal eliminada, mal eliminada del curso de cocina”, exclamó, en un tono que mezcló la indignación con el humor.

El cuestionamiento a Maru Botana

El centro de la queja estuvo puesto en los criterios del jurado del reality. En particular, El Talibán apuntó contra la forma en que la cocinera Maru Botana calificó las preparaciones de los participantes.

“¿Cómo puede ser que alguien que toma una evaluación no prueba la comida?”, cuestionó con vehemencia, ante la mirada de sus compañeros en el piso.

La pregunta abrió paso a una propuesta en clave de broma. Desde el móvil sugirieron sumar comensales que efectivamente se comieran los platos: “Tienen que poner a Coco Sily que coma. Coco Sily, Coroniti, que vaya alguien a probar la comida”, plantearon al aire, mientras reclamaban que las degustaciones de MasterChef Celebrity tuvieran a alguien dispuesto a probar lo que se cocina.

Las milanesas y el debate en el estudio

El reclamo también incluyó comentarios sobre la calidad de las milanesas que Beltrán había preparado durante su paso por el certamen, uno de los platos que sus compañeros pusieron como ejemplo para sostener que la eliminación había sido injusta.

El intercambio dejó una postal poco frecuente en un programa deportivo: un panel de fútbol discutiendo criterios de evaluación culinaria, con la defensa cerrada de un compañero hacia otra integrante del equipo.

La respuesta de Morena Beltrán

Sin embargo, la propia protagonista se encargó de bajarle el tono a la polémica. Consultada sobre si había aceptado en buenos términos la decisión del jurado, la periodista fue concreta: “Sí, obvio”.

La pregunta siguiente apuntó a una posible vuelta. Ante la consulta sobre si tenía intenciones de reincorporarse a la competencia o de participar de un eventual repechaje en MasterChef Celebrity, Beltrán cerró la puerta sin vueltas: “No, dije que no”.

Un cierre sin revancha

Así, mientras su compañero reclamaba al aire por la forma en que se había definido su salida, la panelista dejó en claro que no tiene pendientes con el concurso ni planes de regresar.

El episodio se sumó a los momentos distendidos que suele ofrecer F90, un ciclo que combina el análisis deportivo con intercambios espontáneos entre sus integrantes. Esta vez, el combo incluyó estatuillas, un conductor que esquivó la polémica y una defensa culinaria que terminó con una respuesta tan breve como contundente.