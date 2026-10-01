Momo Benavides destrozó a Milei en vivo en su stream y los motivos fueron contundentes.

Gerónimo "Momo" Benavides se refirió en su stream al fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual Javier Milei derogó la Ley de Tierras.

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"Estamos en un momento de remate del país, entonces es muy importante que hablemos de esto", sostuvo Momo al comenzar su análisis sobre la decisión judicial. En ese sentido, expresó su preocupación por el escenario político y afirmó: "Siento que la Patria está en peligro, siento que Argentina está en riesgo".

El streamer también cuestionó el funcionamiento de las instituciones a partir del fallo de la Corte Suprema. "Hoy que nos encontramos con una noticia bastante jodida, bastante preocupante, irrisoria", señaló.

Luego, apuntó directamente contra el funcionamiento de la República: "La República no existe, muchachos. Todo lo que ven ahora es cartón pintado", lanzó durante su transmisión.

Momo Benavides destrozó a Milei en vivo en su stream y los motivos fueron contundentes.

La crítica de Momo al Congreso y los DNU

Benavides también cuestionó el rol del Congreso frente a las decisiones del Poder Ejecutivo. "El Congreso hoy es una olla llena de ñoquis. Y si una vez defiende los intereses de la gente, ¿qué termina sucediendo? Se mete el Poder Judicial", sostuvo y sentenció: "Es todo una mentira. Y cuando no sacan una ley por el Congreso, porque no la vota el Congreso, la sacan por Decreto de Necesidad y Urgencia".