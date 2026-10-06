Mirtha Legrand fue dada de alta del Mater Dei: cómo se encuentra y dónde seguirá su recuperación

La salud de Mirtha Legrand volvió a dar novedades en las últimas horas. Según confirmaron en el último parte médico, la conductora fue dada de alta por los médicos del Sanatorio Mater Dei y continuará su recuperación en su casa, luego de una internación que se extendió por casi tres semanas.

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Lo que informó el Mater Dei

Desde el sanatorio dieron la información concreta de que Mirtha Legrand fue dada de alta y continuará la recuperación en su casa. Tras tres semanas internadas por una neumonía, la conductora de 99 años podrá regresar a su hogar con su familia acompañándola en su recuperación.

Mirtha Legrand se encuentra en su casa recuperándose.

La diva, de 99 años, atravesó dos internaciones en poco tiempo. La primera comenzó el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial y terminó el domingo 13, cuando recibió el alta y regresó a su casa de la avenida del Libertador. Sin embargo, cinco días después, el 18 de septiembre, debió volver a ingresar al Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía.

Lo último que había informado el Sanatorio

Los últimos partes oficiales mostraban una evolución favorable. El lunes 5 de octubre, el Mater Dei informó que Mirtha "sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común" y que progresaba en su rehabilitación kinesiológica. Ese comunicado no fijaba fecha de alta y anticipaba un nuevo parte para el miércoles, siempre que no hubiera cambios. Días antes, el Sanatorio había señalado que se encontraba "muy bien" de la neumopatía y en "franca mejoría".

Dónde seguiría su recuperación

Al confirmarse el alta, la conductora regresará a su domicilio para continuar el proceso con acompañamiento de familiares y del equipo médico, tal como ocurrió tras la primera internación. En ese primer alta, el comunicado del Sanatorio había señalado que la recuperación en casa tenía como objetivo que pudiera volver a sus actividades lo antes posible.

El Mater Dei confirmó el alta de Mirtha Legrand.

Mientras tanto, la expectativa se mantiene entre sus seguidores y su familia, que acompañó a la diva durante toda la internación. Con su cumpleaños número 100 previsto para el 23 de febrero, el foco está puesto en que pueda completar su recuperación y regresar, con el tiempo, a su rutina habitual.