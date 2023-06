Efecto "Succession": Presentan serie documental sobre cuatro de los hombres más poderosos del mundo

La serie documental sobre Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, "The Billionaires Who Made Our World", se podrá ver a partir de mañana a las 21 en la señal satelital OnDirecTV y la plataforma de streaming DGO.

"Estos hombres poseen una riqueza e influencia superiores a las de la mayoría de las naciones y líderes. Han dado forma a nuestras vidas, el futuro político de los países y tienen el poder de mover los mercados y cambiar el curso de la historia con sus negocios o declaraciones", reza la venta de la emisión.

Como si fuera la parte documental de "Succession", la serie de HBO que finalizó con un rotundo éxito en mayo, cada episodio de este documental se propone analizar a cada uno de los empresarios y explica cómo se convirtieron en multimillonarios.

Tras su emisión en OnDirecTV, cada episodio se podrá encontrar en formato on demand en DGO (directvgo.com).

Mañana será el turno de Musk, dueño de Tesla y flamante comprador de Twitter, entre otras empresas como la espacial Space X; la semana que viene será dedicada al fundador de Facebook, hoy convertida en Meta, con adquisiciones como Instagram y WhatsApp; el 22 se podrá ver la emisión sobre Bezos, accionista mayoritario y fundador del conglomerado Amazon y actual titular de otra empresa aeroespacial: Blue Origin; por último, Gates, ex CEO de Microsoft y actual inversionista en vacunas, tendrá su programa.

